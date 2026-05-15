Откриха древни монети с пророчество за края на света

Датски археолози откриха изключително редки сребърни монети от началото на XI век, свързани със символиката на библейското Откровение и представите за края на света. За находката съобщава „Дейли Мейл“, а специалистите я определят като една от най-интересните в последните години.

Става дума за така наречените монети Agnus Dei - „Агнецът Божий“, от които в света са известни едва около 30 екземпляра. Две нови монети вече бяха добавени към този изключително кратък списък.

Символите на Апокалипсиса

Върху монетите е изобразен „Агнецът Божий“ - един от най-важните символи в книгата Откровение на Новия завет. Изображението стои над буквите Алфа и Омега - традиционни християнски символи на началото и края на света.

В библейския текст Агнецът символизира Исус Христос едновременно като жертва и като победител над смъртта и злото. Именно тази символика кара учените да свързват монетите не само с религията, но и с тогавашните страхове от войни, бедствия и божествен съд.

Монети, които трябвало да пазят хората

Артефактите са сечени около 1009 г. по време на управлението на английския крал Етелред II - период, белязан от постоянни нападения на викингите над Англия.

Според изследователи от Националния музей на Дания тези монети вероятно не са били просто платежно средство.

„Той е наредил сеченето на монети с християнски мотиви, които е трябвало да защитават англичаните“, обясняват от музея.

Иронията според археолозите е, че въпреки религиозната символика монетите не успели да спрат викингските нападения. Напротив - вероятно самите нашественици са ги отнесли като плячка.

Как са стигнали до Дания

Находките са направени в регионите Южна Ютландия и Ти от иманяри, а учените смятат, че монетите са донесени в Скандинавия именно след нападения над Англия.

Според една от теориите необичайните християнски символи може да са превърнали монетите в украшения или предмети със специално значение за викингите.

Музейният инспектор Гите Тарнов Ингвардсон определя находката като исторически парадокс. „Представете си една толкова малка монета, съдържаща толкова много история“, казва тя.

По думите й артефактите свързват няколко епохи едновременно - английското християнство, ерата на викингите и началото на датската държавност.

Какво символизира „Агнецът Божий“

Образът на „Агнеца“ идва от книгата Откровение, която според християнското предание е написана от апостол Йоан Богослов по време на изгнанието му на остров Патмос.

В текста Агнецът е централната фигура, която отваря „седемте печата“ - символ на Божия съд, откровението и края на стария свят.

Според християнската традиция то е едновременно жертва, съдия и победител, който носи окончателната победа над злото и създаването на нов свят без страдание и смърт.

