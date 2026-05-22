Мистериозен древен тунел изправи археолозите пред нова загадка

Мистериозен древен тунел, издълбан в скална стена, беше открит в Йерусалим и постави на археолозите загадка без ясен отговор. Съоръжението е дълго приблизително 50 метра, достига височина до 5 метра и ширина около 3 метра, но засега не е ясно кога е било изградено и за какво е служило. Откритието е направено при археологически разкопки на Израелската агенция за антики преди изграждането на нов жилищен район, съобщава Ynetnews. Тунелът е бил запълнен със слоеве почва, натрупвани в продължение на стотици, а може би и хиляди години.

Вход, стълбище и проход в скалата

Достъпът от повърхността е бил през стълбище, което е водело надолу към издълбан отвор в скалата. Оттам започвал тунелът, който при откриването си бил почти изцяло запълнен със земни пластове.

Разкопките на няколко места във вътрешността му показали, че съоръжението е значително по-мащабно, отколкото изглеждало първоначално. Размерите му и начинът на изсичане подсказват, че не става дума за случайна или набързо направена структура.

„Добивът на камък е бил щателен. Ясно е, че който и да е изкопал този тунел, е инвестирал огромни усилия, е планирал работата щателно и е разполагал с необходимите възможности и ресурси, за да постигне тази цел“, казват археолозите.

Версията за водоизточник отпада

Първоначално изследователите предположили, че тунелът може да е бил част от древна система за достъп до вода. Подобни съоръжения са познати в археологията, особено в райони, където водата е била стратегически ресурс.

Тази хипотеза обаче била отхвърлена. Стените на тунела не са измазани - важен белег, който обикновено присъства при водни съоръжения, за да се предотврати просмукване. След консултация с геолог археолозите установили и че в района не са известни подземни водоносни хоризонти.

В самия тунел също не са открити следи от натрупване на вода. Така една от най-логичните първи версии се оказала малко вероятна.

Неясна следа към древно производство

Изследователите разгледали и възможността тунелът да е бил част от подземна селскостопанска или индустриална структура. И тази теория обаче среща сериозни трудности.

Мащабът на изкопните дейности е твърде голям, а в близост не са известни сравними обекти, които да подкрепят подобно обяснение. Липсата на паралели прави предназначението на съоръжението още по-загадъчно.

Към момента археолозите смятат, че тунелът може да е бил прокопан за достъп до варовиков пласт, подходящ за добив на строителни камъни или производство на вар. В подкрепа на тази версия се посочва шахта, изрязана в тавана на тунела, която вероятно е служила за вентилация.

На пода са открити и отломки, които може да са свързани с добивна дейност. Въпреки това изследователите не изключват възможността тунелът никога да не е бил завършен, което допълнително усложнява тълкуването му.

Няма артефакти, няма дата

Най-големият проблем пред археолозите е липсата на предмети, които да помогнат за датирането на тунела. В него не е открит нито един артефакт, който да насочи към конкретна епоха или към хората, които са го изкопали.

Това оставя без отговор един от основните въпроси - дали съоръжението е свързано със съседните древни обекти, или принадлежи към напълно различен период.

Тунелът се намира само на няколкостотин метра по права линия от два значими археологически обекта. Единият е обществена сграда от желязната епоха, а другият е Тел Рамат Рашел, където са документирани останки от селища от желязната епоха до ислямския период.

Именно тази близост прави откритието още по-интригуващо. Засега обаче връзка между тунела и тези обекти не е доказана.

Загадка, издълбана в камък

Древният проход остава една от онези находки, които дават повече въпроси, отколкото отговори. Неговите размери подсказват сериозна организация и голям труд, но липсата на артефакти, неясното предназначение и вероятно недовършеният характер на съоръжението го превръщат в истинска археологическа мистерия.

Засега най-вероятното обяснение е свързано с добив на варовик или производство на вар, но археолозите подчертават, че предназначението и датата на тунела остават неизвестни.

