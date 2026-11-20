Сезонът на мандарините вече е тук, а с наближаването на коледните празници любимите цитрусови плодове все по-често присъстват на трапезата. Но как да изберем наистина сладки и сочни мандарини, без да се разочароваме след обелването им? Оказва се, че няколко лесни проверки още в магазина могат значително да улеснят избора. Изданието „Интерия“ разкрива най-важните признаци за качеството на плодовете и обяснява защо един популярен навик при покупката може да ни подведе.

Три признака издават най-сочните мандарини

Първото, на което трябва да обърнем внимание, е теглото. Когато избирате мандарини, вземете няколко плода с приблизително еднакъв размер и сравнете колко тежат. По-тежките обикновено съдържат повече сок и имат по-сочна вътрешност. Прекалено леките мандарини могат да се окажат изсъхнали, дори външно да изглеждат напълно нормално.

Вторият важен признак е състоянието на кората. Тя трябва да бъде здрава, еластична и леко да пружинира при натиск. Избягвайте плодове със силно набръчкана повърхност, меки и хлътнали участъци, дълбоки наранявания или следи от плесен. Сбръчканата кора често означава, че мандарината е загубила част от влагата си.

Третата проверка е ароматът. Добре е да помиришете плода около мястото, където е била дръжката. Приятният цитрусов аромат е добър знак, докато мирисът на ферментация или застояло показва, че плодът може да е започнал да се разваля.

Защо оранжевият цвят не гарантира сладост

Много купувачи търсят мандарини с наситено оранжева кора, убедени, че именно те са най-сладките. Това обаче невинаги е вярно. Цветът зависи не само от зрелостта, но и от сорта и температурните условия по време на отглеждането.

Дори мандарина с малки зелени петна може да бъде напълно узряла и много вкусна. Сладостта се определя преди всичко от съотношението между захарите и киселините в плода. Затова само по цвета на кората не можем със сигурност да разберем какъв ще бъде вкусът.

Зелените листенца могат да ни заблудят

Особено привлекателни изглеждат мандарините, които се продават с малки зелени клонки и листенца. Те създават впечатление, че плодовете току-що са откъснати от дървото. Специалистите обаче предупреждават, че това съвсем не е гаранция за свежест.

Мандарините с листа също преминават през транспортиране и съхранение. При подходящи условия листенцата могат да останат зелени дълго след откъсването. От друга страна, леко изсъхналото листо не означава непременно, че самият плод е загубил свежестта си.

Проучване, публикувано през 2021 г. в научното списание „Фудс“, установява, че зелените листенца правят мандарините по-привлекателни само за част от потребителите. Повечето участници не ги възприемат като особено предимство.

Затова, ако мандарините с клонки са по-скъпи, спокойно можете да изберете плодове без листа. Те могат да бъдат също толкова сладки и сочни, а понякога дори по-вкусни. Най-полезните ориентири при покупката остават теглото, еластичността на кората и приятният цитрусов аромат.