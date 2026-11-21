Предполагаемото крайно класиране в настоящия сезон на „Игри на волята“ се появи в публичното пространство още преди излъчването на финалните епизоди. Списъкът разкрива не само имената на осемте участници, които според информацията ще достигнат до заключителната фаза, но и кой ще грабне голямата победа, пише "България днес".

Кои участници ще отпаднат преди финала?

Според появилата се информация следващата седмица ще предложи нови елиминационни сблъсъци. Очаква се да има капитанска елиминация, както и двойно отпадане в петъчния епизод.

Твърди се, че във вторник надпреварата ще приключи за Жасмина, а в петък с приключението ще се разделят Стиван и Виктория.

Ако информацията се окаже вярна, именно тези елиминации ще определят окончателния състав на финалната осмица.

Ето предполагаемото крайно класиране в „Игри на волята“, като според разпространяваната информация участниците ще завършат сезона в следния ред:

На първо място - Боян, второ - Симона, трето - Юлия, четвърто - Красимир, пето - Иван, шесто - Елица, седмо - Пепи и осмо - Марио.

Класирането е неофициално и не е потвърдено от продукцията.

Най-голям интерес предизвиква информацията за първото място. Според твърденията танцьорът Боян ще спечели настоящия сезон на „Игри на волята“.

Интересен детайл е и предполагаемото четвърто място на Красимир, за когото се твърди, че ще се завърне в състезанието от Вишката. Засега обаче нито победителят, нито останалите позиции са официално потвърдени, съобщава Блиц.