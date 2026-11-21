Научният свят е на крака след сензационна публикация на авторитетното списание New Scientist.

Американският математик Левент Алпьоге обяви, че с помощта на изкуствения интелект Claude е успял да намери доказателство на една от най-прочутите и невъзможни задачи в историята – Хипотезата на Риман.

Това е един от седемте знаменити Проблема на хилядолетието, за чието решение Математическият институт „Клей“ предлага награда от 1 милион долара. Сложните уравнения обаче крият тайна, от която зависи сигурността на всеки човек с банкова карта или смартфон.

Кой е Левент Алпьоге?

Левент Алпьоге е едно от най-ярките млади имена в съвременната математика. Той е възпитаник на елитните университети Харвард и Принстън, специализиран в теорията на числата. Любопитен детайл е, че освен академичната си кариера, Алпьоге работи като изследовател в технологичната компания Anthropic - създателят на изкуствения интелект Claude, който му е партнирал в историческото откритие.

Това е едно от седемте прочути Нерешени задачи на хилядолетието, за всяка от които Математическият институт „Клей“ предлага награда от 1 милион долара, пише New Scientist.

Сложните формули обаче крият нещо, което засяга директно всеки човек с банкова карта или смартфон.

Какво всъщност е открил ученият?

В основата на откритието стоят простите числа - като 2, 3, 5, 7, 11, 13 и т.н., които се делят само на себе си и на 1.

От векове учените се опитват да разберат как точно се появяват те. На пръв поглед изглеждат, че са напълно хаотично подредени.

Още през 1859 г. германският математик Бернхард Риман предполага, че в този хаос всъщност има скрита, желязна логика и строг ритъм.

Досега никой не успяваше да го докаже със стопроцентова сигурност. Американският изследовател обаче успява да разплете възела и да покаже, че простите числа не се появяват случайно, а следват невидим, но абсолютно точен математически закон.

Защо това ни засяга?

На пръв поглед – чиста теория. На практика – въпрос на национална и лична сигурност. Цялото съвременно криптиране на данни в интернет, от банковите преводи и паролите ни до военните комуникации, се крепи на факта, че компютрите не могат бързо да предвидят големите прости числа.

Доказването на подредбата им може да промени из основи киберсигурността и да отвори вратата към нов тип свръхмощни алгоритми.

Призракът на гения Перелман

Откритието веднага върна спомените за единствения човек досега, успял да реши задача от списъка на хилядолетието - ексцентричния руснак Григорий Перелман. През 2002 г. той доказа Хипотезата на Поанкаре, свързана с формата на Вселената, но шокира света, като категорично отказа както престижния Филдсов медал, така и наградата от 1 милион долара.

Перелман се оттегли в пълна изолация в Санкт Петербург с думите, че не иска да бъде „изложен на показ като животно в зоопарка“.

Дали американският му колега ще прибере милиона, предстои да видим, след като световната научна общност приключи с тежката проверка на доказателството му и я одобри.

Войната с изкуствения интелект

Новината идва на фона на сериозно напрежение в научните среди. Само преди броени месеци учените изпаднаха в ярост, след като усъвършенстван модел на изкуствен интелект успя сам да разгадае сложна, десетилетна математическа загадка от теорията на графите, свързана с т.нар. числа на Рамзи.

Тогава много професори реагираха остро, че алгоритмите вече не просто помагат, а крадат откритията от хората, без да обясняват логиката си по човешки начин.

Сегашният пробив обаче връща короната на човешкия интелект. Поне частично.