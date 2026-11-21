Колко струва разводът след 31 години брак с един от най-богатите хора в Русия? Отговорът може да се окаже над 2 милиарда паунда. Точно толкова иска Наталия Потанина от бившия си съпруг Владимир Потанин, натрупал огромно състояние от никел, паладий и инвестиции. Той е предложил 25 милиона паунда, за да приключат спора. Тя обаче смята сумата за недостатъчна. И ако не получи желания дял от богатството, има резервен план - 600 милиона паунда само за покриване на своите "разумни нужди".

25 милиона срещу 2,17 милиарда

Една от най-скъпите бракоразводни битки в историята на британското правосъдие започна на 18 ноември във Висшия съд в Лондон. От едната страна е Наталия Потанина, бивша съпруга на руския милиардер Владимир Потанин, а от другата - собственикът на огромен дял в миннодобивния гигант "Норилски никел".

Според "Файненшъл таймс" Потанин е предложил 25 милиона паунда, за да уреди финансовите претенции на бившата си жена, без да се стига до продължителен процес. Предложението впоследствие е оттеглено. Наталия обаче настоява за съвсем различни суми. Нейното предложение за споразумение възлиза на 2,174 милиарда паунда, или приблизително 2,6 милиарда евро.

По думите на адвокатите й тази сума представлява около една седма от активите на бившия й съпруг, оценявани за целите на делото на приблизително 14 милиарда паунда. Личните му богатства обаче са значително по-големи. Според "Форбс" Потанин разполага със състояние от близо 30 милиарда долара.

Защитата на Наталия настоява, че голяма част от богатството е натрупана през годините на брака и съпругата има право на справедлив дял от него.

150 милиона за дом, 440 милиона за издръжка

Ако съдът отхвърли претенциите за подялба на семейното богатство, Наталия има и резервен вариант. Тя иска 600 милиона паунда, или около 719 милиона евро, за осигуряване на своите "разумни финансови нужди". Разбивката на сумата е впечатляваща. Около 150 милиона паунда са предвидени за жилище в Лондон, 440 милиона за бъдеща издръжка и още 10 милиона за други капиталови разходи.

Според информацията от съдебните заседания финансовите й планове включват луксозни имоти и поддържане на стандарта, с който е свикнала по време на брака. Годишните й разходи са оценени на приблизително 12,3 милиона паунда. Това прави повече от един милион паунда месечно.

За обикновения човек подобни числа изглеждат невероятни. Но английското семейно право разглежда понятието "разумни нужди" по различен начин. При богати семейства то не означава само средства за храна, дрехи и жилище. Съдът може да отчете начина на живот, който съпрузите са поддържали през годините.

Адвокатът Питър Бърджис, който не участва в делото, коментира пред "Файненшъл таймс", че в случая границите на това понятие изглеждат разтегнати до неузнаваемост.

От ученическата любов до най-богатите хора в Русия

Историята на Владимир и Наталия започва далеч от милиардите и луксозните имоти. Двамата се познават още от ученическите години в Съветския съюз. Сключват брак през 1983 г. и създават семейство с три деца. Докато Наталия се грижи за дома, Владимир постепенно изгражда една от най-могъщите бизнес империи в постсъветска Русия.

През 90-те години той се включва в приватизацията на големите държавни предприятия. Особено важно за неговото забогатяване е придобиването на дял в "Норилски никел", един от най-големите производители на паладий и никел в света.

Потанин за кратко заема и поста вицепремиер в правителството на Борис Елцин. С времето бизнесът му се разраства, а семейното богатство достига размери, които го нареждат сред най-състоятелните руснаци. През 2014 г. обаче бракът приключва с развод в Русия.

Днес двамата спорят дори за момента, в който отношенията им действително са се разпаднали. Потанин твърди, че са живели разделени още от 2007 г. Наталия настоява, че са продължили да поддържат близки отношения и да почиват заедно чак до 2013 г. Разликата е съществена, защото има значение за определянето на семейното имущество.

Страх и черни автомобили

Ново развитие на делото привлече вниманието на британските медии. Пред съда Наталия заяви, че след раздялата се е страхувала за своята безопасност и за сигурността на децата си в Русия.

Според нейния разказ семейството било следено от черни автомобили. Тя свърза опасенията си с политическите контакти на бившия си съпруг, включително отношенията му с руския президент Владимир Путин.

Бившата съпруга на милиардера обяснява, че именно опасенията за сигурността й са били сред причините да напусне Русия. След развода тя се установява в Лондон, а впоследствие получава британско гражданство.

Адвокатите й настояват, че влиянието и богатството на Потанин са поставили Наталия в неравностойно положение по време на руските съдебни производства. Защитата на бизнесмена отхвърля обвиненията за неправомерно укриване на активи и настоява, че спорът вече е бил разрешен от руското правосъдие.

Колко е получила след първия развод

Един от най-оспорваните въпроси е колко пари всъщност е получила Наталия при развода в Русия. Според адвокатите на Владимир Потанин общата стойност на предоставеното имущество и средства възлиза на приблизително 84 милиона долара. Бившата му съпруга обаче оспорва тази сметка и твърди, че реално полученото е около 41,5 милиона долара.

Защитата й настоява, че сумата представлява под един процент от богатството, натрупано през брака.

От своя страна Потанин твърди, че руските съдилища вече са разгледали финансовите претенции и са постановили решения, които трябва да бъдат уважени.

Наталия обаче не се отказва. През 2018 г. тя започва съдебна битка във Великобритания, където законодателството допуска допълнителни финансови претенции след развод, постановен в друга държава. Така започва продължителен спор не само за милиардите, но и за правото на британските съдилища изобщо да се произнасят по подобен случай.

Защо милиардерските разводи стигат до Лондон

Британската столица отдавна има репутацията на едно от най-привлекателните места за разводи на свръхбогати двойки. Причината е в особеностите на английското семейно право, което при определени обстоятелства позволява по-широко разпределяне на семейните активи.

През 2019 г. британски съд първоначално отказва да разгледа претенциите на Наталия, като поставя под съмнение връзката на брака с Англия. Следват години съдебни спорове. През септември 2025 г. Апелативният съд приема, че тя има достатъчно значима връзка с Великобритания, за да продължи производството. Това решение не означава, че Наталия има право на поисканите милиарди. То само отваря възможността искането й да бъде разгледано по същество.

Междувременно руски съд постановява забрана тя да продължава финансовите претенции срещу Потанин извън Русия. Така бившите съпрузи се оказват в сложен международен правен конфликт, в който решенията на съдилищата в двете държави се разминават.

Дори при победа парите може да останат недостъпни

Спорът се усложнява допълнително от международните санкции срещу Владимир Потанин, наложени заради връзките му с руската власт. Адвокатите на бизнесмена предупреждават, че дори британският съд да присъди значителна сума, изплащането й може да бъде изключително трудно.

Голяма част от богатството е свързана с акции в "Норилски никел". Според Ройтерс компанията, чрез която Потанин контролира инвестицията си, притежава 34,2 процента от миннодобивния гигант.

За да изпълни евентуално съдебно решение за милиарди, бизнесменът може да се наложи да продава част от тези акции. Подобна операция би могла да предизвика сериозни правни и политически усложнения както в Русия, така и във Великобритания.

Самият Потанин трябва да даде показания чрез видеовръзка от Русия, а съдебните заседания се очаква да продължат до началото на декември.

Пред британските магистрати стои необичайна задача - да определят каква част от богатството, натрупано през три десетилетия брак, може да бъде присъдена на бившата съпруга и дали 600 милиона паунда наистина представляват разумна сума за бъдещия й живот.