Преди 14 години Робърт Патинсън признава в интервю, че с удоволствие би изиграл Джеймс Бонд, но предпочита да го направи след двайсетина години. Тогава е едва на 26, светът го познава като красивия вампир Едуард Кълън от „Здрач“, а идеята да се превърне в британския агент 007 изглежда почти невероятна.

Съдбата се оказа по-нетърпелива. На 16 ноември 2026 г. Amazon MGM Studios официално обяви, че 40-годишният Патинсън ще бъде новият Джеймс Бонд. Актьорът става седмият избраник за ролята в официалната филмова поредица и наследява Даниъл Крейг, който се сбогува с нея през 2021 г.

Новината сложи край на продължило с години гадаене. Обсъждани бяха десетки имена – от Идрис Елба и Хенри Кавил до Арън Тейлър-Джонсън, Калъм Търнър и Джош О'Конър. В последните седмици Патинсън се появи сред най-сериозните претенденти, а според публикации във Variety и други издания е преминал през решаващи пробни снимки.

Официалното представяне беше издържано в стила на шпионската поредица. Профилите на 007 в социалните мрежи първо публикуваха загадъчното съобщение „Самоличността е потвърдена“, а след това показаха Патинсън със смокинг и пистолет. Краткото видео завършва с познатото обещание: „Джеймс Бонд ще се завърне“.

„Да ми бъде поверена ролята на 007 е честта на живота ми“, заяви актьорът. Той благодари на режисьора Дени Вилньов, продуцентите и Amazon MGM Studios и призна, че това е сбъдната мечта.

За хората, следили кариерата му от самото начало, изборът има особено значение. Патинсън е актьор, който многократно е сменял посоката точно когато Холивуд е бил готов да го превърне в предвидима звезда.

Момчето, което искаше да бъде музикант

Робърт Дъглас Томас Патинсън е роден на 13 май 1986 г. в Лондон. Израства в Барнс, спокоен квартал в югозападната част на британската столица, в семейство с три деца. Баща му Ричард се занимава с търговия на автомобили, включително класически модели, а майка му Клеър работи в агенция за модели. Робърт е най-малкият и има две по-големи сестри.

Детството му преминава далеч от света на голямото кино. В интервюта актьорът описва семейната си среда като щастлива и спокойна, макар самият той отрано да проявява склонност към чудати увлечения и експерименти.

Първата му голяма страст е музиката. Свири на пиано и китара, обича Ван Морисън и Джеф Бъкли и като тийнейджър участва във вечери за начинаещи музиканти в лондонския квартал Сохо.

За актьорска кариера почти не мисли.

Сцената влиза в живота му по доста забавен начин. Баща му го насърчава да се запише в местната театрална трупа Barnes Theatre Company. Според история, която Патинсън неведнъж е разказвал, едно от големите предимства на заниманието било, че там ходели красиви момичета.

Младежът започва с работа зад кулисите, постепенно получава роли и привлича вниманието на агент. В театъра открива нещо, което музиката още не му е дала-възможност да влиза в чужд характер и да изпробва различни самоличности.

Като ученик обмисля да следва международни отношения и дори се интересува от писането на политически речи. Вместо това съдбата му предлага работа в света на Хари Потър.

От Хогуортс до световната истерия

През 2005 г. Патинсън се появява в „Хари Потър и Огненият бокал“ като Седрик Дигъри – талантливия, смел и трагично загиващ ученик от „Хогуортс“. Ролята не е главна, но му осигурява международна видимост.

Истинският обрат идва три години по-късно.

През 2008 г. излиза първият филм от „Здрач“, създаден по романите на Стефани Майър. Патинсън е избран за Едуард Кълън – мълчаливия, загадъчен вампир, който се влюбва в обикновеното момиче Бела Суон, изиграно от Кристен Стюарт.

Успехът е огромен. Петте филма от поредицата печелят общо над 3,3 милиарда долара по света. Патинсън се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на планетата.

Навсякъде го преследват фотографи, появата му предизвиква истерия, а романтичната му връзка с Кристен Стюарт допълнително подхранва интереса на таблоидите.

Но популярността има и неприятна страна.

Патинсън по-късно разказва пред The Guardian, че трудно е свиквал с усещането хората да имат предварително изградена представа за него. През годините е прибягвал до различни хитрини, за да избягва папараците, включително да разменя дрехите си с приятели, преди да напусне ресторант.

По-големият проблем обаче е професионален. В очите на мнозина той остава Едуард Кълън – красивият вампир, чиито почитателки крещят при всяка негова поява.

А Патинсън има съвсем други амбиции.

Красивото момче избира грозните истини

След края на „Здрач“ актьорът постепенно започва да работи с режисьори, които поставят артистичния риск над комерсиалната сигурност.

През 2012 г. приема главната роля в „Космополис“ на Дейвид Кроненбърг. Играе млад милиардер, който прекосява Манхатън с лимузината си, докато животът му се разпада. Филмът е странен, философски и далеч от романтичния свят, донесъл му славата.

Следват „Изгубеният град Z“ на Джеймс Грей, „High Life“ на Клер Дени и роли, в които Патинсън постепенно започва да изглежда все по-малко като холивудски красавец.

Особено важен се оказва трилърът „Добри времена“ (Good Time) от 2017 г. на братята Джош и Бени Сафди. Актьорът влиза в образа на Кони Никас – дребен престъпник, който отчаяно се опитва да измъкне брат си от затвора.

За ролята променя външния си вид толкова убедително, че по време на снимките случайни минувачи не го разпознават.

Пред Esquire Патинсън разказва с удоволствие как хора в асансьор го взели за охранител на Брадли Купър. За актьор, който години наред не е можел да се появи спокойно на улицата, анонимността се оказва истински подарък.

През 2019 г. идва „Фарът“ на Робърт Егърс. Патинсън си партнира с Уилям Дефо в мрачна черно-бяла история за двама пазачи на фар, изолирани от света, чиито отношения постепенно се превръщат в кошмар.

Това е физически и психологически изтощителна роля, която затвърждава репутацията му на актьор, готов да прекрачва собствените си граници.

Именно тези филми променят отношението към него. От любимец на тийнейджърската публика Патинсън се превръща в едно от най-интересните имена на независимото кино.

Звездата, която се съмнява в себе си

Колкото повече успехи натрупва, толкова по-любопитно звучи начинът, по който Патинсън говори за собствените си способности.

В голямо интервю за The Guardian от 2019 г. той признава, че продължава да изпитва силно притеснение преди всеки нов филм. Сравнява се с Уилям Дефо и Хоакин Финикс и с характерната си самоирония твърди, че все още не знае дали действително умее да играе.

Понякога се определя като човек, който постоянно очаква най-лошото. Идеята му е, че ако предварително си представи провала, ще бъде по-подготвен да го понесе.

В същото интервю казва, че умението му може би се състои най-вече в избора на режисьори.

Това обяснява голяма част от кариерата му.

Патинсън предпочита автори със собствен почерк. Харесва персонажи, които вземат странни решения, държат се непредвидимо и понякога са неприятни за зрителя. Не се страхува да изглежда смешен, жалък или отблъскващ.

Чувството му за хумор също е необичайно. В интервюта често разказва абсурдни истории за себе си, преувеличава собствените си недостатъци и се подиграва на образа на съвършената знаменитост.

Тази способност да не приема собствения си мит прекалено сериозно се превръща в едно от най-разпознаваемите му качества.

Как Батман подготви пътя към Бонд

През 2022 г. Патинсън поема още една легендарна роля – Брус Уейн в „Батман“ на Мат Рийвс.

Изборът отново предизвиква съмнения. Част от феновете трудно си представят актьора от „Здрач“ като суровия защитник на Готъм.

Рийвс обаче търси различен Батман-млад, затворен, обсебен от болката си човек, който все още се учи да бъде герой.

Патинсън му дава точно това. Неговият Брус Уейн е мълчалив, самотен и почти болезнено съсредоточен върху мисията си. Зад маската се усещат несигурност и гняв, а в поведението му има повече нервна енергия, отколкото демонстративен героизъм.

Успехът на филма доказва, че актьорът е способен да носи на плещите си голяма холивудска поредица.

Междувременно продължава да работи с режисьори като Кристофър Нолан. В научнофантастичния „Тенет“ от 2020 г. играе загадъчния Нийл-интелигентен и ироничен персонаж с пряка връзка със света на тайните операции.

Днес мнозина откриват именно в тази роля първите белези на бъдещия Джеймс Бонд – спокойствие в опасни ситуации, загадъчност, елегантност и сух британски хумор.

Годината, в която Патинсън стана неудържим

2026-а вече е една от най-наситените години в кариерата му.

В „The Drama“ той си партнира със Зендая в история за влюбена двойка, чиито отношения се разклащат след тревожно разкритие.

В „Одисея“ на Кристофър Нолан играе Антиной – един от женихите на Пенелопа, докато в „Primetime“ се превъплъщава в телевизионния водещ Крис Хансен.

Патинсън участва и в третата част на „Дюн“ на Дени Вилньов, чието излизане е предвидено за декември 2026 г. Именно Вилньов сега ще режисира и дебюта му като Джеймс Бонд.

Паралелно с това актьорът работи по продължението на „Батман“.

Така едва навършил 40 години, Патинсън вече е свързан с няколко от най-големите съвременни филмови поредици и с някои от най-уважаваните режисьори в света.

От папараците до семейния живот

Въпреки огромната си известност Патинсън се старае да пази личния си живот далеч от непрекъснатото медийно внимание.

След публичните си връзки с Кристен Стюарт и музикантката FKA twigs той намира по-спокойна лична среда с британската певица и актриса Суки Уотърхаус, с която е заедно от 2018 г.

През март 2024 г. двамата стават родители на момиченце.

В интервю за GQ през юни 2026 г. Патинсън признава, че бащинството го е променило. Станал е по-спокоен, а всекидневието му изглежда съвсем различно от времето, когато свободните месеци между снимките преминавали в търсене на следващото парти.

Сега се шегува, че си ляга необичайно рано. Разказва и как малката му дъщеря вече е пътувала с родителите си до толкова много места, че едва ли има друго дете с подобен опит на филмови площадки.

В друго интервю за GQ, този път от септември, Патинсън си спомня забавна случка от тийнейджърските си години. За да впечатли съучениците си, изрязвал етикетите от дизайнерските боксерки на баща си и ги пришивал на собствените си дрехи. Допълвал въображаемия лукс с истински скъп часовник, взет от майка му.

Днес е рекламно лице на часовникарската марка Jaeger-LeCoultre, чийто модел някога носел тайно в училище.

Какъв Джеймс Бонд ще бъде?

Новият филм за агент 007 ще бъде режисиран от Дени Вилньов, чието име се свързва с „Първи контакт“, „Блейд Рънър 2049“ и „Дюн“.

Сценарият е поверен на Стивън Найт, създателя на сериала „Остри козирки“. Продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман, а изпълнителен продуцент е Таня Лапоант.

Проектът е особено важен, защото ще бъде първият филм за Бонд под творческия контрол на Amazon MGM Studios след промяната в управлението на поредицата през 2025 г.

Режисьорът Вилньов посрещна избора на Патинсън с необичайно топли думи. Според него новият актьор притежава непреходния дух на 007, но носи и нещо напълно различно.

Продуцентите Паскал и Хейман изтъкнаха способността му да се преобразява, смелостта му като артист и самоиронията му.

Тъкмо тук се крие и най-големият въпрос.

Шон Конъри превърна Бонд в символ на мъжествеността. Роджър Мур му даде елегантност и хумор. Тимъти Далтън го направи по-суров, Пиърс Броснан върна блясъка му, а Даниъл Крейг показа колко уязвим може да бъде един почти непобедим шпионин.

Какво остава за Патинсън?

Вероятно възможността да съчетае част от всички тези качества, без да копира никого.

Британският актьор вече е играл вампир, магьосник, престъпник, милиардер, пазач на фар, космически работник и Батман. Знае как да изглежда опасен и как да разкрие слабост зад най-непроницаемото лице.

Предстои да разберем дали ще намери свой собствен отговор на най-прочутото представяне в историята на киното: „Бонд. Джеймс Бонд.“

Седемте лица на 007

Шон Конъри (1962–1971) Бонд, който създаде легендата

Шотландецът Шон Конъри е първият голям екранен Джеймс Бонд. Появява се в „Доктор Но“ през 1962 г. и за броени години превръща агент 007 в световен културен феномен.

Неговият Бонд е самоуверен, ироничен, чувствен и опасен. Може да изглежда безупречно в смокинг, да разменя остроумни реплики и миг по-късно безмилостно да се справи с противника си.

Конъри утвърждава основните черти на героя – характерното представяне, сухия хумор, хладнокръвието и образа на мъж, който сякаш винаги контролира ситуацията.

Най-запомнящ се филм: „Голдфингър“ (1964), с една от най-известните злодейски фигури в поредицата и легендарния автомобил Aston Martin DB5.

Конъри се завръща като Бонд и в независимата продукция „Никога не казвай никога“ (1983).

Джордж Лейзънби (1969)Бонд, който се осмели да обича

Австралийският модел Джордж Лейзънби получава ролята след оттеглянето на Конъри и остава най-необичайният избор в историята на поредицата.

Играе агент 007 само във „В тайна служба на Нейно Величество“ (1969).

Филмът обаче заема специално място сред почитателите. За първи път Бонд получава толкова силно развита романтична история, стига до брак с Трейси, изиграна от Даяна Риг, и преживява истинска трагедия.

Лейзънби често е наричан еднократният Бонд, но именно неговият филм разкрива една от най-човешките страни на героя.

Запомнен с: единственото си превъплъщение, романтичната линия и трагичния финал.

Роджър Мур (1973–1985)Бонд с повдигнатата вежда

Роджър Мур държи рекорда по брой филми като официалния агент 007.

Неговият Бонд е по-елегантен, по-шеговит и значително по-безгрижен от героя на Конъри. Известен е с ироничните реплики, леко повдигнатата вежда и способността да преминава през най-невероятните опасности, без да загуби британското си самообладание.

Филмите му залагат все повече на екзотични приключения, впечатляващи каскади и изобретателни джаджи.

Най-запомнящ се филм: „Шпионинът, който ме обичаше“ (1977), в който Бонд управлява автомобил Lotus, способен да се превръща в подводница.

Мур остава най-дълго задържалият се Бонд по брой официални филмови участия.

Тимъти Далтън (1987–1989) Най-сериозният Бонд

След шеговития стил на Роджър Мур Тимъти Далтън връща Бонд към по-мрачните му литературни корени.

Неговият агент е напрегнат, решителен и понякога жесток. Далтън поставя по-силен акцент върху професионалната опасност и моралните противоречия в живота на един таен агент.

В „Упълномощен да убива“ Бонд се впуска в лична мисия за отмъщение и влиза в конфликт с началниците си.

Запомнен с: реалистичния подход, сериозното поведение и по-суровите екшън сцени.

Макар да участва само в два филма, днес неговата версия на Бонд често се разглежда като предшественик на по-мрачната интерпретация на Даниъл Крейг.

Пиърс Броснан (1995–2002)Последният класически джентълмен

Ирландският актьор Пиърс Броснан поема ролята след шестгодишна пауза в поредицата.

Неговият Бонд съчетава самоувереността на Конъри с елегантния хумор на Мур. Изисканите костюми, очарователното поведение и ефектните автомобилни преследвания отново стават водеща част от образа на 007.

Но времената са различни. Студената война е приключила и Бонд трябва да намери мястото си в свят на нови политически заплахи и високи технологии.

Най-запомнящ се филм: „Златното око“ (1995), който успешно възражда поредицата след дългото прекъсване.

Именно при Броснан Джуди Денч се появява като първата жена, която играе М – началника на британското разузнаване.

Даниъл Крейг (2006–2021) Бонд, уязвимият

Изборът на Даниъл Крейг първоначално предизвиква недоволство сред част от почитателите. За някои той е твърде различен от предишните актьори – по-светлокос, по-рязък и по-малко склонен към традиционния блясък.

Но „Казино Роял“ от 2006 г. променя всичко.

Крейг създава агент 007, който усеща болка, губи близки, греши и носи последиците от решенията си. Физическата му сила върви с вътрешна уязвимост.

Неговите филми развиват историята на героя последователно, като го изправят пред любов, предателство, стареене и лична загуба.

Най-запомнящи се филми: „Казино Роял“ (2006) и „Скайфол“ (2012), който печели над милиард долара в световния боксофис.

Крейг се сбогува с ролята в „Смъртта може да почака“ (2021), чийто финал се превръща в един от най-смелите сюжетни ходове в историята на поредицата.