Измамниците са на терен и дебнат „потребители шарани“ в навечерието на Черния петък. Най-чести са онлайн измамите.

В ГДБОП постъпват между 100 и 150 сигнала на ден от граждани за онлайн измами, като те най-често са свързани с фалшиви онлайн магазини.

От службата разкриват, че измамниците все по-често използват изкуствен интелект, за да копират логата, цветовете и оформлението на популярни сайтове.

Фалшивите магазини примамват с отстъпки от 80 до 95%, а сигналите са за суми от 30 до 15 000 евро.

Сред схемите, за които предупреждават от ГДБОП, са фалшиви обяви за имоти под наем за почивка. Измамниците използват снимки на реални имоти и искат капаро от 150 до 300 евро. Има и измами със самолетни билети, билети за концерти и фалшиви обяви за препродажба на билети, при които купувачът плаща, но така и не получава билета.

От ГДБОП съветват да не се отварят подозрителни линкове от реклами, имейли и съобщения и в никакъв случай да не се дават банкови данни и кодове за потвърждение.