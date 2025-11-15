Океан от пари в Черния петък. Българинът харчи като за последно

Търговската треска около Черния петък вече е в разгара си, а тази година българските потребители ще изхарчат над 110 млн. лв., показват данните на Асоциацията за защита на потребителите (АЗП). Сумата е с около 10% по-висока в сравнение с миналата година, основно заради инфлацията и по-ранния старт на кампанията, която започна още в първите дни на ноември. Това съобщи председателят на АЗП Пейо Майорски.

28 ноември – кулминацията на голямото пазаруване

Повече от 50% от българите планират да пазаруват на 28 ноември, когато ще бъде пикът на отстъпките. Средната сума, която потребителите възнамеряват да похарчат, е около 550 лв. Най-силно движение на продажбите се прогнозира в търговските центрове и онлайн магазините.

Според АЗП най-търсени отново ще бъдат дрехи, обувки и електроника, а намаленията ще варират между 30% и 50%.

Отстъпки или измами?

Пейо Майорски предупреждава, че за някои потребители Черният петък може да се превърне в ден на черните измами, особено заради паралелните цени в левове и евро и поведението на някои търговци.

„Има случаи, в които търговците предварително завишават цените, за да отчетат по-големи отстъпки. Потребителят вижда промоцията, но реалната цена е по-висока от истинската преди кампанията“, обяснява той. Най-много нарушения традиционно идват от интернет магазини.

АЗП вече получава сигнали за поръчани стоки с големи намаления, които след плащане се оказват с различни характеристики или значително по-лошо качество. Загубите при подобни измами понякога достигат до 2000 лв., особено при покупка на скъпа техника.

Как да се предпазим?

Пейо Майорски дава конкретни съвети към потребителите:

Събирайте предварително информация за цените, за да знаете реалната стойност на продукта.

Сравнявайте крайната цена в лева и евро, а не процентите на отстъпка – там често е уловката.

Внимавайте със ситния шрифт, правилата на промоциите и условията за доставка.

При онлайн покупки имате право на отказ, връщане или замяна.

Подавате сигнали за измами в Икономическа полиция и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Внимание при „стоковите кредити“

Черният петък често върви и с предложения за стокови кредити – уж изгодни, често с 0% лихва. Но Майорски предупреждава:

Възможно е да бъдете подведени да вземете допълнителни услуги, като застраховки и други такси.

Потребителят не е длъжен да приема тези добавки.

При предсрочно погасяване фирмите нямат право на допълнителни такси, освен ако лихвата не е фиксирана, а и тогава таксата не може да надхвърля 1% от размера на кредита.

