Ерик Клептън обяви първия си концерт в България. На 7 май 2027 г. легендарният китарист ще свири в Арена 8888 в София по покана на Fest Team. В своята кариера, която продължава вече повече от шест десетилетия, Клептън досега не е излизал на българска сцена.

Концертът в София е част от европейските дати на Клептън за 2027 г. Във Великобритания музикантът ще свири в Бирмингам на 17 май и четири вечери в лондонската Royal Albert Hall – на 20, 21, 23 и 24 май.

Новината за концерта идва дни преди 20 ноември 2026 г., когато излиза The Road to Escondido: Enhanced Edition – юбилейно издание за 20-ата годишнина на съвместния албум на Клептън с J.J. Cale. Оригиналът от 2006 г. е първият общ албум на двамата музиканти, които години наред се възхищават от работата на другия.

Единственият, приет три пъти в Залата на славата на рока

Ерик Клептън е единственият музикант, приет три пъти в Залата на славата на рокендрола: като член на The Yardbirds, като член на Cream и като солов артист.

Носител е на 17 награди „Грами“, а сред най-известните му песни са „Layla“, „Wonderful Tonight“, „Tears in Heaven“ и версиите му на „Cocaine“ и „After Midnight“ на J.J. Cale. The Road to Escondido печели „Грами“ за най-добър съвременен блус албум през 2008 г.

Рокзвездата Ерик Клептън е икона, олицетворяваща историята на рок музиката. Пословично известен със своята сдържаност и дистанцираност в една професия, белязана със склонност към изява, показност и реклама, той за първи път разказва със забележителна искреност и откритост за личния си и професионален живот.

Геният е извънбрачно дете

Роден извънбрачно през 1945 година и отгледан от баба си и дядо си, той никога не узнава кой е баща му и до деветгодишна възраст смята майка си за своя сестра.

През юношеските години единствена утеха намери в китарата си и невероятният му талант скоро го превръща в култова фигура на музикалните клубове из цяла Англия. По стените на Лондонското метро се появяват надписи "Ерик е Бог".

През 60-те години на миналия век свири с Джими Хендрикс, Боб Дилън, Бийтълс, Ролинг Стоунс и се сприятелява с Джордж Харисън. Влюбва се в съпругата на приятеля си Пати Бойд, но тази отчаяна любов го тласка към уединение, депресия и наркотици.

Хероинът, алкохолът и загубата на детето

Хероинът е заменен от алкохол, който накрая разрушава брака му с Пати Бойд, на който е възлагал толкова надежди.

След като успява да се освободи от двадесетгодишен плен на алкохола и наркотиците, той става баща и точно когато открива нов смисъл в живота, съдбата му нанася непоправим удар – при трагичен инцидент умира четиригодишният му син Конър. От брака си с Мелиа Макенъри има три дъщери.

Историята на Ерик Клептън е разказ на човек, който успява да оцелее и да се задържи на върха на славата въпреки демоните, които се опитват да го разкъсат.

81-годишният Ерик Клептън е сред най-великите китаристи в историята на рока и блуса.Някои от най-известните му песни са Layla, Wonderful Tonight, Cocaine и Tears in Heaven.

Layla е вдъхновена от любовта му към Пати Бойд, а Tears in Heaven е написана след смъртта на четиригодишния му син Конър (от връзката му с актрисата Лори дел Санто). Детето загива при падане от прозорец на апартамент в Ню Йорк през 1991 г.

Любовният триъгълник, който едва не убива Клептън

Пати Бойд се омъжва за Джордж Харисън (китаристът на The Beatles) през 1966 г., след като се запознават на снимачната площадка на филма A Hard Day's Night. Ерик Клептън, който е близък приятел с Харисън, се влюбва лудо в Пати Бойд. През 1970 г. той изразява чувствата си към нея чрез емблематичната песен "Layla".

Клептън дори признава директно на Харисън, че е влюбен в съпругата му. Вместо озлобление, взаимоотношенията им остават сложни; Харисън и Бойд се развеждат през 1974 г.

Пати Бойд се омъжва за Ерик Клептън през 1979 г. (за която той пише друга известна песен — "Wonderful Tonight"), но този брак също приключва с развод през 1989 г. заради негови изневери и проблеми с алкохола.

Приятелство след драмата

Въпреки болезнения любовен период, Харисън и Клептън запазват приятелството си и продължават да работят заедно, което е уникалният момент за тези две огромни фигури на рока.

Заедно организират легендарния Концерт за Бангладеш през 1971 г. След смъртта на Джордж Харисън от рак през 2001 г., Ерик Клептън организира паметния Concert for George през 2002 г., за да почете живота и музиката на своя дългогодишен приятел."Layla" не е единствената песен, посветена на Пати Бойд. В своите мемоари тя пише, че една вечер, докато тя се е чудела какво да облече и се е показвала на Клептън с различни рокли, той си е дрънкал на китарата и е съчинил "Wonderful tonight".

Любов и огромна агресия

Въпреки че той полага големи усилия, за да направи Бойд своя съпруга, след като двамата вече официално са заедно, китаристът започва да проявява агресия и се впуска в серия от изневери с различни жени, като от две от тях има деца. През 1999г. той сам признава в интервю за the New York Post, че нееднократно е проявявал насилие към съпругата си. "Имаше случаи, в които правех секс с жена си без тя да го иска, просто защото смятах, че ми се полага. Изобщо не ми пукаше какво мислят хората. Когато бяха около мен, всички сякаш ходеха по яйчени черупки. Не знаеха в кой момент ще избухна и какво ще се случи. Когато се прибирах от кръчмата, можех да се прибера много щастлив, но можеше и да се прибера и да разпилея къщата на парчета.", разказва музикантът. От връзката на Клептън със управителката на звукозаписно студио Ивон Филипс, през 1985г. се ражда най-голямата му дъщеря, Рут. По това време легендарният китарист продължава да е женен за Пати Бойд, а Филипс също е омъжена. Затова двамата пазят в тайна факта, че имат дете в продължение на цели 6 години.

Другата афера на Клептън, от която се ражда дете, е тази с италианския модел Лори дел Санто, с която имат син, Конър, роден през 1986г. По това време Клептън и Бойд правят опити тя да забременее, включително инвитро процедури, но те са неуспешни и двамата се развеждат през 1989г.

Пати Бойд не може да диша при новината

В мемоарите си Пати Бойд пише за новината, че Дел Санто е бременна следното:

"Не можех да дишам и сърцето ми биеше толкова силно, че не можех да мисля. Чух се да казвам, че всичко ще бъде наред и пак ще сме заедно, но бях в абсолютен шок. Опитвах се да забременея вече от 21 години, а тази жена беше правила секс с мъжа ми веднъж или два пъти, и вече носеше детето му."

За жалост, Ерик Клептън губи сина си по изключително нелеп начин. Четиригодишният Конър пада от 53-ия етаж на нюйоркския небостъргач, в който живее заедно с майка си.

През това време музикантът е в хотел наблизо и се приготвя да вземе сина си за обяд и разходка в нюйоркския зоопарк. Погребението на Конър е два дни преди Клептън да навърши 46 години.

Въпреки драматичната си обща история, Ерик Клептън и Пати Бойд не изгубват вярата си в любовта. И двамата се женят още веднъж и остават с партньорите си.

През 2015г. Бойд се омъжи за бизнесмена Роб Уестън, когато самата тя беше на 71 години.Когато е на 53 години Клептън се запознава с 22-годишната по това време Мелия Макенъри, с която заживяват заедно през 2002г.

В момента двамата все още са заедно и имат три деца. А от 2013г. насам Клептън има и внук от дъщеря си Рут, с която се сближава след смъртта на Конър

Как Джон Ленън опитва подигравка с Ерик Клептън

Джон Ленън, в шутовски стил, вероятно е казал на колегите си от групата, че е написал най-добрия блус на Beatles, който е вероятно и най-добрият блус в рока, на шега - "Yer Blues". Ленън го е замислял като безумна пародия, с която да се подиграе на хора като близкия приятел на Джордж Харисън - Ерик Клептън, който Харисън е включил в записите на "Белия албум", за да поеме солото в "While My Guitar Gently Weeps".

Клептън свирел с Cream, които тогава били най-шумната банда на света - блус, изведен до крайност.

Емоционално всичко това изглежда доста сурово и тежко, затова и след това Beatles се ориентират към един от най-великите си чисти примери за рокендрол.

Всичко това е една история - дълга и драматична, включваща гения и придружаващите го демони на велики музиканти. Но това е минало, а сега остава да се насладим на Ерик Клептън. Един от най-гениалните китаристи, раждани въобще някога.