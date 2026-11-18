Близо 50 личности с принос към българската култура и духовност бяха отличени с престижните награди „Златен век“ на Министерството на културата. Министър Евтим Милошев връчи отличията на изявени творци, артисти, читалищни и научни дейци, представители на литературните среди и културни организации.

Церемонията се състоя в Балната зала на Националната галерия – Двореца в София и бе посветена на Деня на народните будители.

„Това е най-голямото отличие в системата на Министерството на културата. То е признанието и благодарността на държавата към всички творци на културния фронт, към всички хора, които отдават енергията си, таланта и чувствителността си за развитието на изкуствата и културата в България“, заяви министър Милошев.

Той подчерта, че наградените са хора, посветили живота си на будителството, за които то не е само празник или дата в календара.

„Будителите не са само в учебниците по история и литература. Будителите са сред нас“, посочи министърът, определяйки церемонията като празник на признанието и благодарността към хората на изкуството и културата.

На събитието присъстваха заместник-министрите на културата доц. д-р Пламен Славов, Марина Василева и д-р Зорница Грекова.

Празничната програма бе допълнена от изпълнения на талантливи ученици от Националното музикално училище „Любомир Пипков“. Калин Матакиев представи „Фантазия – импromptю“, оп. 66 от Фредерик Шопен на пиано, а Алекс Стойнев изпълни „Рондо“ от Марин Вълчанов на саксофон с акомпанимент на Младен Тасков. Публиката чу и „Скерцо“ от Юлиус Кленгел в изпълнение на виолончелистката Сибила Петрова, също с акомпанимент на Тасков. В програмата участва и Никола Тодоров.

С наградите „Златен век“ Министерството на културата ежегодно отличава личности, допринесли за развитието, популяризирането и съхраняването на българската култура и духовност.