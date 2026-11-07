Най-сексапилният мъж на 2026 г. мие чинии за успокоение

На екрана спасява човешки животи, печели престижни награди и кара милиони зрители да се влюбват в него. У дома обаче Ноа Уайли има далеч по-обикновено занимание – мие чинии. И очевидно е толкова добър в това, че е превърнал кухненската мивка в своя лична територия.

55-годишният актьор, когото списание „People“ обяви за най-сексапилния мъж на 2026 година, разкрива с неподражаемо чувство за хумор как са разпределени домашните задължения между него и съпругата му Сара.

„Мивката е моя територия“, признава той пред изданието.

Уайли обяснява, че обича да се занимава с различни домакински дейности, но миенето на съдове е неговата специалност. „Бих посъветвал повече мъже да започнат да мият чиниите, защото това действа много терапевтично. Можеш просто да се изключиш от всичко и да мислиш за каквото си поискаш. А докато миеш чиниите и си размишляваш за своите неща, всички останали смятат, че допринасяш изключително много за домакинството. Всъщност обаче просто се криеш“, смее се той.

Любимият му момент е сутрин, преди всички да излязат

Актьорът има и друг домашен ритуал, който цени особено много – приготвянето на закуската. За него това е начин да започне деня спокойно и да направи нещо хубаво за семейството си. Обича да наблюдава как съпругата и дъщеря му се наслаждават на храната, която е приготвил. След това подрежда кухнята и едва тогава се заема със собствените си задачи. Ноа и Сара имат 11-годишна дъщеря Франсис. Актьорът е баща и на две пораснали деца – Оуен, на 24 години, и Одън, на 21, от първия му брак с гримьорката Трейси Уорбин.

Зад непринудените признания на актьора стои и отношението му към семейния живот, което изглежда далеч по-важно за него от поредната холивудска титла.

През 90-те години милиони зрители следят медицинската драма „Спешно отделение“, а вниманието им е приковано към двама млади лекари – чаровния д-р Дъг Рос, изигран от Джордж Клуни, и чувствителния, понякога неуверен, но изключително отдаден д-р Джон Картър, в чийто образ влиза Ноа Уайли.

Клуни се превръща в холивудска суперзвезда и два пъти печели титлата „Най-сексапилният мъж“ на People – през 1997 и 2006 година.

Уайли продължава по свой собствен път. И макар никога да не изчезва от екрана, минават три десетилетия, преди отново да бъде в центъра на толкова голямо внимание. През януари тази година, когато Джордж Клуни връчва на приятеля си награда за ролята в „Спешни случаи в Питсбърг“, той се шегува, че ако организацията ARP реши да избере свой „Най-сексапилен все още жив мъж“, би номинирал именно Ноа Уайли.

Девет месеца по-късно „People“ наистина го обявява за най-сексапилния мъж на 2026 година. Актьорът първоначално решил, че някой си прави шега с него.

Съпругата му го убедила да приеме титлата

Сара Уайли е човекът, който успява да убеди съпруга си, че отличието е напълно заслужено.

Двамата са женени от 2014 година, а според Ноа тя е най-важният му съветник, когато става дума за лични решения. Сара вярва, че той заслужава признание заради човека, бащата и съпруга, който е.

Актьорът приема обяснението ѝ и добавя с усмивка, че тя вероятно е доволна и защото титлата говори добре за собствения ѝ вкус към мъжете.

Реакциите на децата му са още по-забавни.

Синът му Оуен веднага отбелязал, че подобна слава може да усложни живота на цялото семейство. По-голямата му дъщеря Одън пък останала смаяна и според баща си ще има повод да го дразни през следващите 50 години.

Ноа не се опитва да се представя за непоколебим холивудски красавец. Напротив, признава, че и днес понякога се чувства несигурен.

Когато трябва да говори публично като себе си, без сценарий и без образ, зад който да се скрие, му е много по-трудно, отколкото когато застане пред камерата като някой от героите си.

На 55 години преживява втория голям връх в кариерата си

Ноа Уайли е роден на 4 юни 1971 г. в Холивуд, Калифорния.

Като ученик не бил нито особено добър спортист, нито сред отличниците. Мястото, на което най-после се почувствал уверен, се оказал училищният театър. През 1994 г., едва на 23 години, получава ролята на д-р Джон Картър в „Спешно отделение“. Сериалът се превръща в световен феномен, а младият актьор израства пред очите на публиката. Неговият герой преминава от неопитен стажант до уважаван лекар, като преживява множество професионални и лични изпитания.

Уайли участва в първите 11 сезона на поредицата, а по-късно се завръща и за финалния сезон през 2009 година. Ролята му носи пет номинации за награда „Еми“, но нито една победа. Истинският реванш идва повече от две десетилетия по-късно.

През 2025 г. актьорът отново облича лекарска престилка-този път за ролята на д-р Майкъл „Роби“ Робинавич в драмата на HBO Max „Спешни случаи в Питсбърг“ (The Pitt). Сериалът проследява работата на претоварено спешно отделение в Питсбърг, като всеки епизод представя приблизително един час от дългата смяна на медицинския екип. Резултатът е изключително силно посрещане от зрителите и критиката.

През 2025 г. Ноа Уайли най-после печели „Еми“ за най-добър актьор в драматичен сериал. През септември 2026 г. повтаря успеха си и получава втора поредна статуетка в същата категория.

Междувременно през януари печели и „Златен глобус“ за „Спешни случаи в Питсбърг“. Любопитното е, че в новия сериал Уайли участва не само като актьор, но и като сценарист, режисьор и изпълнителен продуцент.

Третият сезон на продукцията се очаква през януари 2027 година.

Вече толкова прилича на истински лекар, че хората му показват раните си

Двете големи медицински поредици са оставили любопитен отпечатък върху живота на Уайли. Актьорът разказва, че непознати често се обръщат към него като към действителен медицински специалист.

Веднъж, докато вечерял в ресторант със съпругата си и приятели, към масата им се приближила възрастна двойка. Жената обяснила колко много харесва „Спешни случаи в Питсбърг“, след което споменала, че наскоро е претърпяла операция. И преди Уайли да осъзнае какво се случва, тя вдигнала крачола си, за да му покаже съвсем пресните хирургически шевове. Актьорът се впуснал да обсъжда как изглежда зарастването, докато съпругата му го погледнала с недоумение. Той признава, че след толкова години в медицински сериали понякога и сам се улавя, че се чувства като лекар. Затова не е изненадващо, че е особено заинтересован от реакциите на истинските медицински работници към новия сериал. Според него много лекари и медицински сестри са благодарни, че продукцията показва трудностите на работата им по начин, който помага на техните семейства да ги разберат по-добре.

Живее сред кучета, коне и спасени животни

Въпреки световната слава Ноа Уайли не мечтае да прекарва свободното си време сред холивудски партита. Още през 1999 г. купува ранчо от 80 акра в долината Санта Инес, Калифорния. Тогава е млад, не познава особено добре живота във ферма и дори се притеснява дали покупката не е твърде голяма за възможностите му. Но години по-късно я определя като едно от най-добрите си решения. Искал децата му да растат на по-спокойно място, сред природата и далеч от непрестанното оживление на Лос Анджелис. Ранчото постепенно се превръща в дом на истинска менажерия – прасета, кокошки, коне, кучета, котки и дори спасен бик. Уайли признава, че трудно отказва помощ на животно в беда. Достатъчно е някой да му разкаже тъжна история, за да поиска да го приюти. В момента семейството се грижи за три кучета. Животът сред животните обаче понякога предлага и необичайни приключения.

Едва не загинал при нападение на емута

Една от най-странните истории, които актьорът разказва в подкаста на Ейми Полър, е свързана с две емута, които някога отглеждал в ранчото.

След като птиците се сдобили с малки, поведението им се променило.

Един ден, когато Уайли влязъл да ги нахрани, те станали агресивни и започнали да го нападат с мощните си крака и остри нокти.

Наложило се да използва капак от кофа за боклук като импровизиран щит.

Актьорът признава, че в този момент сериозно се уплашил. Представил си дори колко нелепо би изглеждало заглавието на вестникарска новина, според която холивудска звезда е загинала при нападение на ему. Успял да се измъкне, а след случката решил, че е по-добре да се раздели с опасните птици.

Сред най-личните моменти около новата му титла има и една тъжна история.

През август 2026 г. Уайли участва във фотосесията за People, придружен от съпругата си, дъщеря си и любимото им куче Лили – шоколадов лабрадор.

Лили също се включва в снимките. Качва се в стар пикап, ляга в краката на стопанина си и очевидно се наслаждава на вниманието на снимачния екип.

На 19 октомври, само дни преди официалното обявяване на титлата, кучето умира неочаквано. Ноа и Сара съобщават тъжната новина в социалните мрежи, наричайки Лили своята прекрасна калифорнийска кафява мечка.

Роли

През 1999 г. изиграва Стив Джобс в телевизионния филм „Пиратите от Силициевата долина“ (Pirates of Silicon Valley). Уайли участва и в „Доблестни мъже“ (A Few Good Men) с Том Круз и Джак Никълсън, както и в култовия „Дони Дарко“.

По-късно влиза в главната роля в научнофантастичния сериал „Падащи небеса“ (Falling Skies), а почитателите на приключенските истории го познават и от поредицата „Библиотекарят“ и сериала „Библиотекарите“.

През годините той продължава да се занимава активно и с театър. Още през 1998 г. става артистичен продуцент на театралната компания The Blank в Лос Анджелис, като подпомага развитието на сценични проекти и млади таланти.

Арестували го заради кауза, в която вярва

Един от по-малко известните моменти от живота на актьора е свързан с неговата обществена активност. През април 2012 г. Ноа Уайли е арестуван във Вашингтон по време на протест срещу предложени съкращения във финансирането на програмата Medicaid. Той участва заедно с активисти на организацията ADAPT, които настояват хората с увреждания и възрастните граждани да запазят достъпа си до подкрепа и медицински грижи в домашна среда.