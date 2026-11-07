Уволниха италиански готвач заради спор за ананас в пицата

Готвачът Давиде Тамбурела отказал да слага ананас върху пиците в ресторант в Бризбън, Австралия, определяйки това като „обида за културата му“. След като бил уволнен, той загубил и съдебната битка срещу заведението, пише Euronews, цитира economic.bg.

През 1962 г. гръцки ресторантьор на име Сам Панопулос решил да наруши установените традиции. По това време той управлявал ресторант заедно с братята си в Онтарио, Канада и решил да разтърси кулинарния свят, като добави ананас към пицата.

Оттогава хавайската пица - наречена не на американския щат, а на консервирания ананас на Hawaiian Pineapple Company - се е превърнала в повод за разгорещен спор, който не стихва и до днес. Той дори разделя приятелски компании, когато дойде време да поръчат класическото италианско ястие.

Има ли място ананасът върху пицата?

Кратка анкета в редакцията на Euronews показва, че повечето отговорили нямат нищо против от време на време да си похапнат хавайска пица - макар да признават, че никога не биха се осмелили да си поръчат такава в Италия, където сладката тропическа добавка се смята за „неприемлива поръчка“.

В потвърждение на това колко неприемлива е подобна комбинация за италианците, наскоро италиански готвач привлече огромно внимание в интернет, след като отказа да приготви пица с шунка и ананас в австралийски ресторант. В резултат на това той е бил уволнен.

Работещият в Бризбън готвач Давиде Тамбурела заявил, че това е „обида за културата му“, става ясно от решение на австралийската Комисия за справедливи трудови отношения. Това бил третият път за четири години, в който той отказвал да приготви хавайска пица. Преди това дори помолил работодателя си да „провери колко е важно за италианците да не слагат ананас върху пица“.

Отказът му да добави спорната съставка довел до уволнението му през май от ресторанта La Costa Restaurant and Bar, който вече е затворен. Работодателите на Тамбурела изразили притеснения и относно предполагаемото използване на нецензурен език от негова страна, „ескалиращото напрежение на работното място“ и начина му на общуване.

След уволнението си Тамбурела се обърнал към австралийския национален орган за разрешаване на трудови спорове с твърдението, че е бил неправомерно освободен от работа.

Сега обаче стана ясно, че недоволният готвач е загубил съдебната си битка, след като австралийската комисия отхвърлила жалбата му за неправомерно уволнение. Причината е, че случаят не отговарял на необходимите критерии, а жалбата била подадена след изтичането на определения срок.

Бившият работодател на Тамбурела, Елиът Инграм, заявил, че макар пицата с ананас да не е сред „най-любимите“ му ястия, той със сигурност „не би си вирнал носа, ако му я предложат“. Пред британското издание Daily Mail Инграм коментирал още, че „зад тази история се крие нещо повече от спор за добавка към пица“.

La Costa затворил врати през юли, когато договорът за наем на заведението изтекъл. Инграм посочил като причина високите разходи за развиване на бизнес в квартал Фортитюд Вали. Според профила му в LinkedIn Тамбурела вече работи като главен готвач в ресторант Don Gino в квартал Уест Енд в Бризбън.

А в случай че се чудите - проверихме. В менюто с пици на ресторанта няма нито една с ананас.



