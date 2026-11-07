Гарвани кацат в двора ни. Има ли място за паника

Гарваните определено не са толкова често срещани, колкото гълъбите и врабчетата например, но това не означава, че не съществува възможност те неочаквано да посетят двора ни.

Знаем, че около тях има доста насъбрала се митология, която ги свързва със задгробния живот. Но това, че са решили да кацната в двора ни, не означава, че нещо лошо ни чака.

По принцип гарваните са социалните птици и те обичат да се придвижват в групи по няколко индивида. Дори в повечето случаи тези групи са съставени от цяло едно семейство или близки роднини.

Тези групи най-често са съставени от три или четири птици, но могат да достигнат до 15. Ето защо понякога част от гарваните посещават нови територии, на които смятат, че могат да намерят храна, пише MarthaStewart.com.

Нерядко гарваните, кацнали в двора ни, са млади птици, които тепърва се учат как да се оправят сами с намирането на храна. Друга причина да виждаме цяла група гарвани е, че те обичат да летят по няколко, защото така се защитават по-добре от хищници и опасности.

Ако сме оставили храна, остатъци от храна или дори храна за домашни любимци навън, тя също може да привлече черните птици в двора ни.