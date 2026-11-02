Слънчева супербуря проби защитата на Земята. Случи се немислимото

Земята има невидима защитна стена, за която учените повече от десетилетие смятаха, че почти не може да бъде премината от най-опасните частици в космоса. През май 2024 г. обаче Слънцето отприщи буря с такава сила, че правилата в тази невидима крепост бяха нарушени.

Японският спътник Arase е регистрирал рязко увеличение на електрони с енергия от около 3 мегаелектронволта дълбоко във вътрешната магнитосфера на Земята – в област, която досега се смяташе за практически недостъпна за подобни частици. Потокът на тези ултрарелативистични електрони се е увеличил повече от 5000 пъти спрямо спокойното състояние, предаде телевизия Bulgaria ON AIR.

Но най-изненадващото не е само, че частиците са се появили от вътрешната страна на бариерата. Новото изследване на екип, ръководен от проф. Йошидзуми Мийоши от Университета в Нагоя, показва, че те вероятно не са преминали просто от външната страна навътре. Част от тях са били ускорени именно там, където учените най-малко са очаквали да видят подобен процес.

Изследването е публикувано в списание Geophysical Research Letters в края на октомври 2026 г. и се основава на продължителните наблюдения на японския космически апарат Arase.

Космическата крепост на Земята

Около нашата планета няма една-единствена „щитова обвивка“. Магнитното поле на Земята задържа заредени частици и образува огромни области с форма на пояси, известни като радиационни пояси на Ван Алън.

В тях се движат високоенергийни електрони и йони, захванати от магнитното поле. Тези частици могат да бъдат изключително опасни за космическата техника, защото проникват в електрониката и могат да предизвикват повреди.

През 2014 г. наблюденията на американските сонди Van Allen Probes показаха нещо изключително необичайно – много енергийни електрони почти не навлизат отвъд определена граница. Тя се намира приблизително на три земни радиуса от центъра на планетата и започва да се описва като „непроницаема бариера“.

Това не е физическа стена. Няма твърда граница, която да спира частиците. Става дума за изключително рязка граница в разпределението и динамиката на високоенергийните електрони. Именно това прави новото наблюдение толкова важно.

По-късни изследвания показаха, че картината е по-сложна и че при силно космическо време границата може да бъде нарушавана. Но досега оставаше неясно дали електроните просто се придвижват отвън навътре, или могат да бъдат ускорявани локално в самата защитена област.

Денят, в който Слънцето разклати магнитния щит

Ключът към загадката е бурята от май 2024 г. Тя беше най-мощната геомагнитна буря за повече от две десетилетия и достигна най-високото ниво G5 по скалата на NOAA.

Между 10 и 12 май Земята беше ударена от последователни мощни изхвърляния на коронална маса от Слънцето. В резултат магнитосферата беше подложена на изключително силно въздействие. NOAA отчете условия от G4 и G5, а бурята предизвика смущения в радиовръзките, навигационните системи и работата на спътниците.

Но истинската изненада се случва високо над Земята, невидима за човешкото око.

Магнитната буря силно свива плазмосферата – област от сравнително студена плазма, която обгражда планетата. Границата ѝ се оттегля необичайно близо до Земята, до около 1,5 земни радиуса.

Обикновено след подобно сътресение плазмосферата започва сравнително бързо да се възстановява. През май 2024 г. обаче това не се случва. Ниската плътност на плазмата се запазва значително по-дълго – около 4,3–4,7 дни, преди да се върне над половината от предварителното си ниво.

И именно това променя правилата.

Космическата „песен“, която ускорява електроните

В разредената плазмена среда започват да се появяват мощни електромагнитни вълни, известни като chorus waves – „хорови“ или „припевни“ вълни.

Името не е случайно. Когато тези вълни бъдат преобразувани в звук, те наподобяват странно космическо чуруликане или птича песен.

Но зад красивото име стои сериозна физика.

При определени условия тези вълни могат да взаимодействат резонансно с електроните. Вместо просто да разсейват частиците, те могат да им предават енергия и да ги ускоряват до релативистични и ултрарелативистични скорости.

Точно такъв процес е регистриран от Arase.

Спътникът наблюдава мощна активност на chorus waves в същия район, в който започва да се оформя нов пик на високоенергийни електрони. Анализът на разпределението на частиците показва, че максимумът се развива локално. Това е ключовото доказателство, че електроните не просто са се придвижили от външния радиационен пояс към Земята, а са получили енергия непосредствено в областта отвъд предполагаемата бариера.

Потокът на 3-мегаелектронволтовите електрони скача 5000 пъти

Данните на Arase са особено впечатляващи.

При енергия около 3,128 мегаелектронволта потокът на електроните във вътрешната област се увеличава с повече от 5000 пъти спрямо нивата преди бурята. При L* около 2,5 той се повишава приблизително от единици до около 10 000 частици в измерваната енергийна група, а около L* = 3 достига приблизително 50 000.

Това е огромна промяна.

Особено важно е, че различните енергийни групи не се увеличават едновременно. Първо се променят електроните с по-ниска енергия, а след това се появява усилването при по-високите енергии. Тази последователност подкрепя сценария за постепенно ускоряване на частиците, а не за еднократно нахлуване на вече готов поток от външната част на радиационните пояси.

С други думи, космическата буря не просто е отворила врата. Тя е създала условия вътре в „защитената зона“ да заработи своеобразен ускорител на частици.

Защо това е опасно за спътниците

На повърхността на Земята няма причина хората да усещат непосредствена опасност от това откритие. Магнитното поле и атмосферата продължават да осигуряват мощна защита.

Историята е различна на височина от няколко хиляди до десетки хиляди километри, където се движат множество космически апарати.

Високоенергийните електрони могат да проникват в материалите на спътниците, да предизвикват натрупване на електрически заряд и да повреждат чувствителната електроника. Космическото време вече е добре известно като фактор, способен да нарушава работата на навигационни и комуникационни системи.

При най-мощните геомагнитни бури проблемът не е само в това колко частици има. Важна е и тяхната енергия, както и къде точно се появяват.

Именно затова откритието на Arase може да промени моделите, с които учените оценяват радиационната среда около Земята. Досега регионът вътре в бариерата е изглеждал сравнително по-защитен от ултрарелативистичните електрони. Новите данни показват, че при екстремно космическо време тази предпоставка вече не може да се приема безусловно.

Слънцето показа, че правилата имат изключения

Най-интересното в откритието е, че „непроницаемата“ бариера всъщност не е нарушена по начина, по който първоначално учените са предполагали.

Тя не се оказва просто врата, през която електроните нахлуват отвън. По време на екстремната буря се променят едновременно магнитното поле, плазмата и условията за разпространение на електромагнитните вълни.

Получава се необичайна комбинация: плазмосферата е силно свита, възстановяването ѝ е забавено, а в освободеното пространство chorus waves могат да действат много по-ефективно. Те ускоряват електрони до енергии от няколко мегаелектронволта и така създават нов източник на високоенергийни частици дълбоко във вътрешната магнитосфера.

След това частиците могат да се разпространяват както към Земята, така и обратно навън.

Така невидимата стена около планетата се оказва не абсолютна забрана, а граница, чието поведение зависи от условията.

Земята не е била без защита

Новината звучи като сценарий за космическа катастрофа, но научният резултат не означава, че магнитното поле на Земята е било „пробито“ и планетата е останала без защита.

Става дума за много конкретен процес във вътрешните радиационни пояси. Атмосферата и магнитното поле продължават да предпазват повърхността на Земята от огромната част от опасното космическо излъчване.

Истинският урок е друг.

Слънцето може да променя околоземното пространство много по-дълбоко и по-сложно, отколкото показват обичайните модели. А когато бурята е достатъчно мощна, дори район, който дълго време е изглеждал като естествена крепост срещу най-енергийните частици, може да се превърне в място, където те се раждат и ускоряват.

Невидимата бариера не е паднала завинаги. Тя просто показа своята слабост – точно когато Слънцето е било достатъчно яростно, за да промени правилата на космическата игра.