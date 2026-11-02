Астролог: Зелена улица от звездите за Йотова

В момента изобилства от ретроградни планети. Ретроградна е Венера, ретрограден е Сатурн, ретрограден е Нептун и Юпитер се приготвя да става ретрограден. Има прекалено много ретроградно движение. Това каза астрологът Мира Кунева в "България сутрин".

Тя посочи, че това е естествен цикъл на планетите.

"С ретроградни движения трябва да сме по-скоро склонни да премислим, да размислим, да прегледаме, да си сменим мнението, да анализираме по-задълбочено. Ако направим това, резултатът може да бъде достатъчно добър. Проблемът е, че когато има много ретроградни планети, винаги решенията, които вземаме, по-късно може да изглеждат някак страни. В момента има на много места по света избори. Това също е свързано с по-големи планетарни влияние", обясни Кунева пред Bulgaria ON AIR.

В небето в момента има тригон, хармоничен аспект между Уран и Плутон - това е важен аспект, тъй като тези планети управляват света ни на Земята.

"Уран управлява промяната. Плутон управлява властта. Когато се свързват в аспект, е ясно, че на много места по света в момента има стремеж за промяна - да се промени властта, да има нови идеи. С тези ретроградни планети винаги е възможно след това да бъдем леко изненадани от това, което се е случило", каза астрологът.

По думите ѝ, Йотова е с три планети в Скорпион и Луна в Близнаци.

"Тя е доста адаптираща се личност, особено в дейности, свързани с публика, медии, но ретроградният Меркурий за нея не виждам да има по-специално значение. В момента Юпитер в небето, който е в Лъв, минава през Марс в хороскопа на Йотова. Това е изключително благоприятен аспект. До другото лято тя ще има зелена улица от звездите", анализира Кунева.

Андрей Гюров е със Слънце на 8 градуса в Козирог.

"В момента Сатурн прави труден аспект към неговото Слънце. Сатурн свива, пречи, създава трудности. Двамата кандидати не са в еднаква позиция. България има Луна на 10 градуса в Козирог. Това означава, че за България от май-юни 2026 Сатурн тръгна в труден аспект. Това носи ограничения във финанси, ресурси, икономически проблеми. Този Сатурн ще продължи и зимата. От пролетта Сатурн ще тръгне към Слънцето. Виждам картина, при която икономическото ни развитие не е много гарантирано в следващите година-две", прогнозира астрологът.