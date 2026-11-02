Нова драма с бащата на Меган

Британското издание The Sun съобщава, че 82-годишният Томас Маркъл-старши, баща на херцогинята на Съсекс, е преместен в специализиран дом за пациенти с деменция във Флорида. Доскоро той се възстановяваше в рехабилитационен център след ампутация на част от левия си крак.

Новата му диагноза обаче може сериозно да възпрепятства течащото разследване на ФБР срещу него. Маркъл-старши е разследван, след като синът му, Томас Маркъл-младши, сигнализира полицията за открити материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Файловете са намерени сред вещите на 82-годишния мъж във Филипините, където двамата са живели преди ампутацията му.

Според Спенсър Кувин, изтъкнат адвокат от Флорида, представлявал жертви на педофила Джефри Епстийн, когнитивните проблеми на Маркъл правят почти невъзможен един официален разпит. Кувин подчертава, че защитата лесно би могла да анулира в съда показанията на пациент с деменция – факт, с който ФБР са наясно.

Въпреки здравословните и юридически пречки, прокуратурата във Филипините е категорична: ако вината му за притежание на подобни материали бъде доказана, Маркъл ще бъде съден с „цялата строгост на закона“, като го грозят до 12 години затвор.