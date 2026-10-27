Насред скандала: Меган отново напуска Великобритания. Този път без Хари

Херцогинята на Съсекс отново завладява австралийския ефир! Меган Маркъл бе потвърдена като новата водеща на Junior MasterChef Australia. След като през април участието ѝ като гост-съдия счупи рейтинговите рекорди и очарова зрителите с нейната земност и топлота, сега тя се завръща за заснемането на новия сезон в Мелбърн.

Новината за бляскавия телевизионен проект обаче съвпадна с шокиращ разкрития за нейния баща, 82-годишния Томас Маркъл. Властите във Филипините разследват сигнали за намерени смущаващи материали на негови устройства - обвинение, отправено от собствения му син, което бащата категорично отрича.

Меган, която от години е в обтегнати отношения с баща си, разпространи емоционално изявление. Тя разкри, че е научила за тревожни твърдения срещу него още през 2018 г. от британските служби за сигурност. Това е била и истинската причина да прекъсне всички контакти и да предпази децата си Арчи и Лилибет от него. Херцогинята изрази съчувствие към засегнатите деца и призова за пълно правосъдие.