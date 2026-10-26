Гнусни детайли за бащата на Меган. Писмо разкри покъртителната истина

Бащата на херцогинята на Съсекс, 82-годишният Томас Маркъл-старши, се намира в центъра на тежък скандал, след като срещу него започна разследване за притежание на детска порнография и бяха разкрити смущаващи детайли от миналото му.

Обвиненията и доказателствата във Филипините

Разследването започва, след като синът му – Томас-младши – открива в дома на баща си в Себу, Филипините, няколко кутии със „стотици, ако не и хиляди“ изображения на сексуално насилие над деца. Материалите са предадени на местните органи на реда.

Министърът на вътрешните работи на Филипините, Джонвик Ремула, заяви пред The Guardian, че към момента всички анализи сочат, че Томас Маркъл може да е сексуален престъпник „от най-отвратителния вид“. Очаква се съдебно-техническата експертиза на материалите да приключи в рамките на седмица.

Маркъл-старши категорично отхвърля обвиненията пред Daily Mail, като ги нарича „пълни лъжи“. Той признава, че в миналото е ползвал услугите на проститутки, но твърди, че никога не е извършвал насилие над деца.

Сигналът от 2019 г. до Скотланд Ярд

Скандалът допълнително се разгаря от факта, че още през 2019 г. първата съпруга на Маркъл – Розлин Лавлес (починала през 2024 г.) – изпраща писмо от 7 страници до Центъра за оценка на фиксирани заплахи (FTAC) към лондонската полиция.

В него Лавлес твърди, че когато го попитала за обвинения в сексуално посегателство над деца, той отрекъл, но казал, че пътува до Филипините и Тайланд, защото „там 12-годишните са законни“. (Към 2019 г. законовата възраст за съгласие във Филипините наистина бе 12 години, въпреки че платената консумация оставаше незаконна. През 2022 г. границата бе вдигната на 16 години).

Тъй като евентуалните деяния са извършени извън територията на Обединеното кралство, лондонската полиция не е имала правомощия за разследване, но е запознала с писмото Меган и принц Хари.

Позицията на Меган Маркъл

В официално изявление за Page Six херцогинята на Съсекс сподели, че е „дълбоко разстроена“ от случващото се. Тя потвърди, че е запозната с писмото от години и досега е вярвала, че властите разследват случая.

Меган подчерта, че разкритията обясняват причините за строгата дистанция от баща ѝ:

„Надявам се вече да бъде разбрано, че въпреки изопачаването от някои медии през годините, дистанцията от баща ми и решението ми да не му позволя да има контакт с децата ни имаха само една причина: да ги защитя. Доверявах се, че властите правят същото и за останалите семейства.“

Според информация на The Sun, през изминалата година Меган е изпратила последно писмо до Томас-старши, в което го е обвинила в сексуално насилие над деца, уведомила го е, че властите вече са запознати с действията му, и категорично му е заявила, че той никога няма да срещне внуците си – принц Арчи и принцеса Лилибет.