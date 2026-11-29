Британското списание Vogue обявява принц Уилям и Кейт Мидълтън за най-стилната двойка на 2026 година, докато херцогът и херцогинята на Съсекс - принц Хари и Меган Маркъл, са напълно пропуснати за втора поредна година.

Редакторите похвалиха способността на принцесата на Уелс да съчетава блясък и семплост. „Елегантните ѝ вечерни рокли винаги са хит, особено когато ги съчетава с нещо блестящо от семейния архив и с принц Уилям под ръка“, подчертаха съставителите на класацията, пише БГНЕС.

Модните експерти отличиха и певицата Дуа Липа и новия ѝ съпруг, актьора Калъм Търнър. „Сватбената ѝ визия в Chanel несъмнено беше най-добрата за годината“.

Кутюр роклята демонстрира уменията на Матийо Блази в булчинската мода. Междувременно, наградата за най-стилен младоженец на 2026 г. отива при Калъм Търнър, който каза „Да“ в костюм на Louis Vuitton“, заключиха журналистите.

По-рано американското издание на списание Vogue обяви актьора Конър Стори за най-стилния мъж на планетата.