Появата на паяк у дома често предизвиква уплаха, но според стари народни вярвания неочакваният гост може да бъде предвестник на пари, късмет и благополучие. В някои европейски страни дори се вярва, че часът, в който забележим паяка, определя какво ни очаква.

Любопитното е, че присъствието на тези малки създания има и съвсем практична полза за домакинството. Те могат да помогнат в борбата с досадните насекоми, а появата им не означава непременно, че жилището е мръсно. За поверията и действителните причини паяците да се заселват при хората разказва френското издание Le Mag des Animaux.

Сутрин носи тъга, вечер обещава надежда

В народните традиции на различни европейски държави паякът най-често се възприема като символ на благополучие, богатство и търпение. Причината е свързана с начина, по който той изгражда мрежата си. Малкото създание работи продължително и внимателно, за да улови плячката си, затова в поверията се превръща в олицетворение на труда, който рано или късно носи възнаграждение.

В някои райони паякът дори се смята за пазител на домашното огнище. Появата му се тълкува като знак за обновление, щастливи промени и подобряване на материалното положение. Съществуват обаче и противоположни вярвания, които го свързват с неприятности и лоши предзнаменования.

Особено интересни са старите френски поговорки, описани от Le Mag des Animaux. Според тях паяк, забелязан сутрин, предвещава тъга, а появата му вечер носи надежда. Най-противоречиви са поверията за паяк, видян по обяд. Едни го свързват с неприятности, докато други го приемат за знак за предстояща печалба.

Тези вярвания са документирани още през XIX век. Едно от обясненията за възникването им е свързано с времето. Необичайната активност на паяците през деня се е възприемала като предупреждение за приближаващи дъждове и бури, докато появата им вечер се е смятала за нещо естествено и благоприятно.

Защо паяците обичат и чистите жилища

Противно на широко разпространеното убеждение, паяците не се заселват само в прашни, изоставени и неподдържани помещения. Те могат да бъдат открити и в съвсем чисти градски апартаменти.

Причината е проста. За да оцелеят, тези създания се нуждаят от подходяща температура, защита от неблагоприятното време и достатъчно храна. А жилищата често предлагат всичко необходимо.

Според френското издание присъствието на паяци може да е свързано с по-естествена домашна среда, в която не се използват прекомерно химически препарати. Те намират убежище зад мебелите, около первазите и в малките пукнатини по стените.

Още по-интересна е ползата, която носят. Паяците се хранят с мухи, комари, молци и други дребни насекоми, като по този начин естествено ограничават броя им. Затова специалистите ги определят като своеобразни безплатни помощници в домакинството.

Защо се появяват повече през есента и какво да правим

Мнозина забелязват, че през есента паяците сякаш внезапно превземат домовете им. Всъщност те могат да обитават помещенията през цялата година, но именно през есенните месеци стават по-видими.

Причината е размножителният им период. Тогава мъжките започват да се движат много по-активно в търсене на партньорки и по-често попадат пред погледа на хората. В жилищата влизат през отворени прозорци и врати, вентилационни отвори, комини и малки пукнатини.

Според Le Mag des Animaux в обикновена къща могат да живеят няколко десетки паяка, без обитателите изобщо да ги забелязват. Повечето предпочитат скрити места и избягват непосредствения контакт с хората.

Домашните видове обикновено не представляват опасност, а ухапванията са редки. Ако паякът се е настанил на неудобно място, не е необходимо да бъде убиван. Може внимателно да бъде похлупен с чаша, под която да се подпъхне лист хартия, след което да се премести на подходящо защитено място.

Така жилището остава подредено, а малкият ловец продължава да изпълнява полезната си роля срещу нежеланите насекоми.