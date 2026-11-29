Ябълката е сред най-достъпните и полезни плодове, но времето, в което я консумираме, може да има значение за организма. Сутрин тялото обикновено се справя по-добре с регулирането на кръвната захар, докато вечер някои хора изпитват храносмилателен дискомфорт, пише хърватското издание "Клик". Научни изследвания разкриват и още едно предимство на ябълките - способността им да ограничават апетита.

Защо сутринта е подходяща

Ябълките съдържат витамин С, разтворими и неразтворими фибри и растителни съединения, известни като полифеноли. В комбинация с овесени ядки и кисело мляко те са чудесен избор за закуска.

Изследване на специалисти, свързани с Харвардския университет, установява, че при 14 здрави доброволци нивата на кръвната захар след еднакви хранения са били със 17% по-високи в биологичната вечер, отколкото сутрин. Резултатите са публикувани в научното списание PNAS и показват влиянието на вътрешния биологичен часовник върху обмяната на веществата.

Това не означава, че трябва да се отказваме от ябълките вечер. Ако организмът ги понася добре, те могат да бъдат част от менюто по всяко време на деня.

Ябълка 15 минути преди обяд

Учени от Пенсилванския държавен университет провели експеримент с 58 доброволци, които преди обяд консумирали ябълки, ябълково пюре или сок. Резултатите, публикувани в научното списание "Апетит", показват значителна разлика между ефектите на отделните продукти.

Участниците, които консумирали порция ябълки 15 минути преди основното хранене, приели общо с 15% по-малко калории на обяд, включително калориите от плода. Целите ябълки създавали и по-продължително усещане за ситост в сравнение с пюрето и сока. Дори добавянето на фибри към ябълковия сок не довело до същия ефект.

Не изхвърляйте кората

Значителна част от фибрите и ценните растителни съединения се намират в кората на ябълката. Затова е препоръчително плодът да се консумира небелен, след старателно измиване.

Хората с чувствителна храносмилателна система могат да изпитват подуване на корема след консумация на ябълки. В такива случаи е добре да опитат с по-малки порции или да преместят консумацията в по-ранните часове на деня.

Американският национален институт по диабет, храносмилателни и бъбречни заболявания препоръчва на хората, които страдат от нощен стомашен рефлукс, да приключват храненето поне три часа преди лягане. Хората с диабет също могат да включват ябълки в менюто си, като съобразяват количеството с индивидуалния си хранителен режим.