Кафето е неизменна част от ежедневието на милиони хора, но не всички начини за приготвянето му имат еднакви предимства за здравето. Диетолози сравниха осем популярни вида кафе и ги подредиха според хранителните им качества, съдържанието на полезни вещества и въздействието върху организма. Начело на класацията, представена от американското издание "Хелт", застава обикновеното филтърно кафе. Специалистите обаче подчертават, че и останалите напитки имат своите предимства, а изборът зависи от индивидуалните потребности и здравословното състояние.

Филтърно кафе - първо място

Черното филтърно кафе оглавява класацията благодарение на начина, по който се приготвя. Горещата вода преминава през смлените зърна и хартиен филтър, който задържа значителна част от веществата кафестол и кахвеол.

Тези съединения, известни като дитерпени, могат да повишават нивата на холестерола при редовна консумация на по-големи количества нефилтрирано кафе. Именно затова филтърната напитка е особено подходящ избор за хората, които следят стойностите на холестерола си.

Допълнително предимство е, че кафето запазва голяма част от естествените антиоксиданти и полифеноли в зърната. Когато се консумира без захар и сметана, напитката практически не добавя значително количество калории към дневното меню.

Американо - второ място

Американото се приготвя чрез разреждане на еспресо с гореща вода. Така се получава по-голяма напитка с по-мек вкус, която запазва характерните ароматни вещества на кафето.

"В сравнение с черното филтърно кафе еспресото и американото съдържат повече полифеноли в еднакъв обем течност", обяснява диетологът Джули Стефански, говорител на американската Академия по хранене и диететика.

Тя уточнява, че една обичайна порция филтърно кафе често е значително по-голяма от порцията еспресо. Затова общият прием на полезни растителни съединения зависи и от изпитото количество.

Американото е добър вариант за хората, които предпочитат по-разредено кафе, но не желаят да добавят мляко или подсладители.

Еспресо - трето място

Еспресото е концентрирана напитка, получена чрез преминаване на гореща вода под налягане през фино смлени кафени зърна. Въпреки силния си вкус то невинаги съдържа повече кофеин от голяма чаша обикновено кафе.

"Порция еспресо от около 30-45 милилитра обикновено осигурява приблизително два пъти по-малко кофеин от чаша обикновено кафе, но в много по-малък обем вода", посочва Стефански.

Еспресото съдържа полифеноли и други естествени съединения от кафените зърна, но при приготвянето му не се използва хартиен филтър.

Специалистите предупреждават хората, чувствителни към кофеина, да внимават с броя на изпитите дози. Прекомерният прием може да предизвика безпокойство, треперене, сърцебиене и проблеми със съня.

Кафе с растително мляко - четвърто място

Четвъртата позиция е за кафето с растителни напитки, сред които соево, овесено и бадемово мляко. Хранителните му качества зависят преди всичко от вида на добавката и количеството използвана захар.

Според Джули Стефански соевата напитка е най-близка по хранителен състав до кравето мляко сред растителните алтернативи, включени в американските федерални хранителни препоръки.

Някои растителни напитки са обогатени с калций и витамин D, което може да увеличи хранителната стойност на кафето. Други обаче съдържат значителни количества добавена захар и сравнително малко белтъчини.

Диетолозите съветват да се проверяват етикетите и да се предпочитат неподсладени варианти. Така кафето може да запази добрите си качества, без да се превръща в излишен източник на калории.

Cold Brew - пето място

Cold Brew представлява кафе, приготвено чрез продължително накисване на едро смлени зърна в студена вода или вода със стайна температура. Получената напитка има характерен мек вкус, който се различава от този на кафето, приготвено с гореща вода.

"Широко разпространено е схващането, че студено приготвеното кафе е по-малко кисело от традиционното горещо кафе. Затова, ако страдате от рефлукс, но не искате да се отказвате от кафето, този вариант може да се понася по-добре", обяснява Стефански.

Специалистката уточнява, че хранителните качества на двата вида са сравнително сходни, ако не се добавят други съставки.

Поносимостта обаче е индивидуална, а студеното кафе също съдържа кофеин и може да предизвика оплаквания при някои хора.

Nitro Cold Brew - шесто място

Шестото място е за Nitro Cold Brew - студено приготвено кафе, в което под налягане се добавя азот. Технологията създава характерна кремообразна пяна и придава на напитката по-мека текстура.

Едно от предимствата е, че кафето може да изглежда и да се усеща по-кремообразно дори без добавяне на мляко или сметана. Това го прави интересен избор за хората, които предпочитат по-плътни напитки.

Nitro Cold Brew често се предлага в метални кенове или се приготвя в специализирани кафенета. Диетолозите съветват да се проверява съставът на готовите продукти, тъй като някои съдържат захар, ароматизатори и други добавки.

При неподсладените варианти напитката запазва основните характеристики на студено приготвеното кафе.

Гъбено кафе - седмо място

Гъбеното кафе е сравнително нов продукт, който съчетава смлени кафени зърна със сушени гъби или екстракти от тях. Производителите често го рекламират като по-здравословна алтернатива на традиционните напитки.

В зависимост от състава то може да съдържа малки количества витамини от група B, витамин D, мед, селен и други хранителни вещества.

Джули Стефански обаче предупреждава, че преработката и сушенето на гъбите могат да намалят количеството на част от полезните съединения.

Освен това гъбеното кафе обикновено не е напълно безкофеиново. То може да съдържа по-малко кофеин, ако част от смлените зърна е заменена с други съставки.

Засега няма достатъчно убедителни доказателства, че подобни смеси са по-полезни от обикновеното кафе.

Разтворимо кафе - осмо място

Последната позиция в класацията е за разтворимото кафе. То се произвежда чрез изсушаване на предварително приготвен кафеен екстракт, който след това може бързо да бъде разтворен във вода.

Основното му предимство е удобството. Приготвянето отнема секунди, не изисква специална машина и позволява лесно контролиране на количеството.

"Разтворимото кафе съдържа много малко хранителни вещества, а много продукти включват допълнителна захар, сухо мляко и други добавки, които увеличават калориите, мазнините и въглехидратите", обяснява Стефански.

Това обаче се отнася особено за готовите смеси, а не за всички видове чисто разтворимо кафе.

Обикновеното разтворимо кафе също съдържа антиоксиданти и може да бъде част от балансираното хранене. Важно е да се избягват прекомерните количества захар и да се следи общият дневен прием на кофеин.