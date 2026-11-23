Цяла година и повече мина от раздялата на Карлос Насар и Маги Миневска, чиято връзка приключи през лятото на миналата година. Много вода изтече оттогава, Карлос не спира да чупи рекорди и да кара България да се гордее, а до него като залепена е новата му приятелка Александра Костадинова.

Доста хора очакваха, че Маги си е хванала ново гадже, но уви.

Въпреки че момчетата са луди по нея и не спират да я ухажват онлайн и в дискотеките, Миневска ги отхвърля до един. Самата тя призна, че в момента се е отдала на себе си, на израстването си, на времето с приятелки и мъж не й трябва. А и достатъчно се е напатила – нещо, което отново сподели.

Маги пусна снимки от връх Зъбчето, което се намира близо до спортната база в Белмекен, където започва любовта й с Карлос. Изкачила го е за втори път и изля болката си в мрежата.

„На това място съм била на върха на любовта, но и на дъното на болката. То оставя в сърцето ми най-красивите спомени, но и най-тежките рани. И не, любовта не боли. Боли те от тези, които не знаят как се обича“, заяви Маги, с което явно даде да се разбере, че още има чувства към Карлос Насар.