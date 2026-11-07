Карлос Насар каза защо тази титла е различна

Карлос Насар се завърна в България като световен шампион, след като в сряда спечели четвъртата си титла на планетата във вдигането на тежести. Българският феномен триумфира на първенството в китайския град Нинбо, а при пристигането си на летище "Васил Левски" бе посрещнат от десетки близки, приятели и привърженици.

Сред посрещачите бяха министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев. Насар не скри вълнението си от топлото посрещане и призна, че усеща все по-силно отговорността, която носи като един от най-обичаните български спортисти.

"Изпитвам огромна радост и усещам любовта на хората, която имат към мен. Спортът сплотява. Винаги съм знаел какво представлява спортът за обществото, но сега усещам и моята роля и се чувствам много горд. Съзнавам каква отговорност е да бъда "Шампиона на народа" и се надявам да представям България достойно и да нося единствено и само радост и сила на тези хора", заяви Насар.

Световният шампион определи последния си триумф като по-специален заради появата на нови сериозни съперници в неговата категория. Той отличи представянето на Али Алипур и Нургиса Алидетули, които са се опитали да прекъснат победната му серия.

"Тази титла е различна, защото имаше много нови конкуренти в категорията и трябваше да я защитя пред тях. Старите ми конкуренти спряха да се борят с мен. Тези момчета - Али Алипур и Нургиса Алидетули - са с нова енергия. Мисля, че те не ме познават толкова добре. Те искаха да ме свалят от първото място, затова трябваше да покажа характер и да покажа, че България заслужава първото място не по-малко.

Доста трудно преодолях здравословните проблеми, които имах, но слава на Бога в последния месец вече бях здрав. Единствено характер и воля ми помогнаха да се справя с всичко това. Това е едно истинско българско сърце, което не се поддава на болка и на страх. То е готово единствено да върви напред за България. Победата си я посвещавам на цяла България, защото това са хората, които ме карат да вървя напред. Също така на моя треньор Илиян Илиев, който вече не е сред нас", добави шампионът.

Пред Карлос Насар предстоят още няколко важни предизвикателства. Българинът разкри, че през този месец и през декември ще има възможност отново да покаже класата си на международната сцена.

"Сега ми предстоят две състезания в Бундеслигата този месец и декември е Световната купа в Катар", каза световният шампион.

Насар коментира и любопитния жест с въдицата, който направи след поредния си голям успех. Той обясни, че по този начин е отговорил на закачките и самоуверените послания от страна на конкурентите си преди първенството.