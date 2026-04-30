Истина ли е? Фенове скочиха на Карлос Насар

В една от най-големите групи на Левски във Facebook забраниха да се споделят новини и снимки за феномена в щангите Карлос Насар. До скоро това беше най-популярната фенска общност на "сините" в социалните мрежи, но бе изтрита. Сега отново набира сили и има почти 20 хиляди члена.

"Не публикувайте и не възхвалявайте в групата болния чорбар Карлос Насар! Забранено е! Той е първо чорбар и после българин! Няма да величаем един болен чорбар!", написа собственикът на групата, който често буди съмнение дали е реален човек или приближен на Наско Сираков.

Снощи ЦСКА се класира за финала на Купата на България, а именно Карлос Насар подкрепи 31-кратния шампион от трибуните. Той бе награден и от директора Бойко Величков преди първия съдийски сигнал на мача.

