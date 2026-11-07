Много футбол у нас и в Европа ПРОГРАМАТА

16:00 Футбол, efbet Лига: Славия - Черно море
18:30 Футбол, efbet Лига: Лудогорец - ЦСКА 1948
Nova Sport
14:00 Футбол, Втора Бундеслига: Нюрнберг - Дармщат
16:30 Футбол, Бундеслига: Майнц – Байерн
21:30 Футбол, Бундеслига: Херта – Волфсбург
Diema Sport 2
14:30 Футбол, Висша лига: Лийдс – Тотнъм
17:00 Футбол, Висша лига: Арсенал - Хъл Сити
19:30 Футбол, Висша лига: Нотингам - Манчестър Сити
Diema Sport 3
14:30 Футбол, Чемпиъншип: Рексъм – Уулвърхемптън
22:05 Футбол, Лига 1: ПСЖ – Троа
Max Sport 4
15:00 Футбол, Ла Лига: Малага – Сантандер
17:15 Футбол, Ла Лига: Еспаньол – Депортиво
19:30 Футбол, Ла Лига: Осасуна – Атлетик
22:00 Футбол, Ла Лига: Валенсия – Реал Мадрид
Max Sport 3
16:00 Футбол, Серия А: Каляри - Фрозиноне
19:00 Футбол, Серия А: Парма - Болоня
21:45 Футбол, Серия А: Рома - Сасуоло