Исторически скок! Левски изстреля България напред в Европа

Изключително ценната победа на Левски с 1:0 над Ягелония в Лига Европа донесе не само три точки за „сините“, но и нов скок за България в петгодишната клубна ранглиста на УЕФА. Благодарение на този успех страната ни добави 0,500 към коефициента си и вече има актив от 22,062 точки, което ни изкачи на 28-а позиция.

Зад нас остават Сърбия (19,000) и Русия (17,332). Руските клубове остават извън европейските турнири поради наказанието си и нямат възможност да трупат нови точки. Пред нас на 27-о място е Словакия с 22,375 точки. Разликата между двете държави е едва 0,313 пункта, което прави изкачването на още една позиция напълно постижимо.

Левски се представя силно в основната фаза на Лига Европа, като има 7 спечелени точки след първите си четири мача и носи основната тежест за националния коефициент. ЦСКА не успя да донесе точки от гостуването си на Панатинайкос в Атина, пропускайки възможността допълнително да стопи изоставането от Словакия.

Въпреки това, при добри резултати за Левски и ЦСКА занапред – и евентуални нови грешки на прекия конкурент Слован Братислава в Шампионската лига – България има реалния шанс да се изкачи още в европейската клубна йерархия, което е от пряко значение за бъдещите ни квоти в турнирите.