Олимпик Марсилия прати предупреждение на Левски

Следващият съперник на Левски в Лига Европа - Олимпик Марсилия, постигна първата си победа в турнира, след като изненадващо надви Байер Леверкузен с 1:0 като гост. Единственото попадение на „БайАрена“ отбеляза Амир Гуири в 77-ата минута. Успехът донесе първите три точки на французите, които заемат 31-ото място в класирането. На 26 ноември Марсилия ще приеме Левски, който победи Ягелония с 1:0 и се намира на десета позиция.

Красив гол реши битката в Леверкузен

Срещата в Германия предложи малко чисти голови положения, като Ибрахим Маза беше близо до попадение за домакините, а Гуири изпита бдителността на вратаря Марк Флекен. Решаващият момент настъпи в 77-ата минута, когато Алейш Гарсия загуби топката, алжирският нападател напредна и с неудържим удар донесе победата на Марсилия.

Байер Леверкузен допусна първото си поражение в турнира, но остава със 9 точки на седмото място, което осигурява директно класиране за осминафиналите. Преди следващия европейски кръг германският тим ще гостува на Кьолн в неделното дерби от Бундеслигата.

Първа победа постигна и Селтик, който надви Бешикташ с 3:2 на собствен терен. Шотландският шампион също събра три точки и се нареди непосредствено след Олимпик Марсилия в класирането.

Динамо Загреб наказа Съндърланд

Английският Съндърланд претърпя първото си поражение в Лига Европа, след като отстъпи с 0:2 у дома срещу Динамо Загреб. Хърватите решиха двубоя още преди почивката, когато Лука Стойкович откри с мощен удар, а Дион Дрена Бело удвои преднината.

Домакините можеха да се върнат в мача в началото на второто полувреме, но попадение на Уилсън Изидор с глава беше отменено заради засада. След това Кевин Дансо уцели напречната греда, а Брайън Броби пропусна отлична възможност отблизо.

Треньорът на „черните котки“ Режис Льо Бри допусна първото си европейско поражение, след като направи шест промени в състава спрямо загубата с 1:3 от Ковънтри. Съндърланд изпитва затруднения и в английския шампионат, където се намира на дъното на класирането.

Бенфика продължава с пълен актив

Бенфика оглавява класирането с 12 точки и голова разлика 13:3, след като победи полския шампион Лех Познан с 3:1. Рафа Силва откри още в шестата минута, а Джанлука Престиани удвои в 67-ата след асистенция на Георгий Судаков. Лео Бенгтсон намали за гостите, преди украинецът Судаков да оформи крайния резултат в 90-ата минута.

По 12 точки имат още Борнемут и Ференцварош, които също постигнаха убедителни победи като гости. Ювентус и белгийският Юнион Сен Жилоаз събраха по 10 точки и заедно с Олимпиакос заемат местата от пето до седмо.

Ювентус победи АЗ Алкмаар с 2:1 като гост. Теун Коопмайнерс и Рандал Коло Муани се разписаха за италианския гранд, а Меск Меердинк върна едно попадение за домакините в 88-ата минута. Късен гол на нидерландския тим беше отменен заради засада.

Юнион Сен Жилоаз също спечели с 2:1 като гост, след като обърна Селта във Виго. Пабло Дуран даде преднина на испанците в 11-ата минута, но Бесфорт Зенели се разписа два пъти - в 35-ата и 49-ата минута. В 80-ата минута той пропусна дузпа и възможността да оформи хеттрик.

Български съдия в центъра на напрегнат мач

Българският рефер Радослав Гидженов ръководи двубоя между Лилестрьом и Виктория Пилзен, завършил с победа на чешкия тим с 1:0. Единственият гол падна още в деветата минута, когато Ерик Китолано загуби топката в собствената си половина, Патрик Хрошовски намери Принс Квабена Аду и нападателят преодоля вратаря Понтус Далберг.

Виктория Пилзен имаше възможности да увеличи аванса си, като Амар Мемич уцели напречната греда. Домакините също създадоха опасности, а в заключителните минути поискаха дузпа, но Гидженов не отсъди нарушение.

Българският съдия показа общо седем жълти картона - два за Лилестрьом и пет за Виктория Пилзен. Норвежците остават само с една точка, докато чешкият отбор събра три и заема 30-ото място в класирането.