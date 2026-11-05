Гръмна нов скандал с Инфантино. Тежки обвинения

Президентът на ФИФА Джани Инфантино попадна в центъра на нов скандал, след като бе обвинен в злоупотреба със служебно положение заради системно ползване на ВИП услуги на международното летище в Маями от страна на неговото семейство.

Според разследване на The New York Post, базирано на летищни регистри и вътрешна кореспонденция, от януари 2024 г. съпругата и дъщерите на Инфантино фигурират общо 125 пъти в списъците на протоколната служба (разпределени в 95 отделни записа). В 63 от случаите самият президент на ФИФА не е пътувал с тях.

Съпругата му Лийна Инфантино е ползвала ВИП ескорт 46 пъти (почти двойно повече от самия Инфантино, който е вписан 24 пъти). Дъщерите му също натрупват десетки самостоятелни записи - Далия (29), Алесия (25), Сабрина (18) и Шания Серена (7).

Кореспонденция разкрива, че ФИФА е изпратила специално искане за обслужване на дъщерите му при полет до Доха заедно с техните кучета.

По време на Световното клубно първенство за 39 дни семейството му е генерирало 15 записа без негово участие, включително преференциално обслужване за сестрите му, вписани като „гости на президента“.

ВИП услугата включва приоритетна регистрация, ускорена проверка за сигурност, дипломатически коридор на паспортния контрол и осигуряване на електрически автомобил. От летището уточняват, че задължителните проверки за сигурност и митнически контрол не се прескачат, а услугата се предоставя безплатно при наличен състав.

Експерти по спортно право и почтеност определят случая като класическа злоупотреба с позиция, ресурси и власт. Антоан Дювал от Института „Т. М. Ассер“ и Арно Гераерт от Университета в Утрехт посочват, че Етичният кодекс на ФИФА изрично забранява използването на служебното положение за лична изгода. Бивш служител на Белия дом също определя практиката като неправомерно разходване на държавни ресурси.

От ФИФА защитиха действията си, като заявиха, че исканията са направени по съвет на бивш консултант, а Инфантино и семейството му имат право на подобен индивидуален подход в качеството му на ръководител на международна неправителствена организация.

Въпреки разкритията анализаторите не очакват Етичната комисия на ФИФА да започне разследване, тъй като съставът ѝ се избира от Конгреса на федерацията, контролиран от Инфантино. Скандалът се прибавя към поредица от други обвинения срещу 56-годишния шеф на световния футбол - включително за използване на PR агенция с пари на ФИФА за личната му кампания и лобиране пред администрацията на Доналд Тръмп за работна виза на неговата домашна помощница.