Европа онемя пред 9:1! Италиански дебютант написа история с нечуван разгром

Невероятното 9:1! Резултат, който изглежда немислим за Шампионската лига, разтърси европейския футбол в сряда вечерта. Италианският дебютант Комо буквално помете френския вицешампион Ланс на собствения му стадион и записа най-голямата победа в кратката си история в европейските клубни турнири. Отборът на Сеск Фабрегас вкара девет гола като гост - нещо, което не се беше случвало в най-престижната европейска клубна надпревара от 55 години. Големият герой беше гъркът Анастасиос Дувикас, който отбеляза хеттрик.

Футболна буря! Девет гола и история, пренаписана за 90 минути

Още през първото полувреме Комо показа, че във Франция се задава нещо необикновено. Италианците поведоха с 3:0 до почивката и не оставиха никакво съмнение кой е господарят на терена. Дори този резултат обаче не подсказваше какъв разгром предстои след подновяването на играта.

През втората част гостите се развихриха с неудържими атаки. В 57-ата минута преднината им вече беше шест гола, а само пет минути по-късно разликата стана седем попадения. Домакините изглеждаха безпомощни пред футболното торнадо, което се разрази на собствения им стадион. Единственото попадение за Ланс отбеляза Рубен Агилар в 65-ата минута, когато намали резултата на 1:7.

Анастасиос Дувикас се превърна в големия герой на вечерта със своя хеттрик. Гръцкият нападател стана едва третият футболист от родината си, който постига подобно нещо в Шампионската лига. Лукас да Куня, Нико Пас, Марк Оливер Кемпф, Матиа Либерали, Мартин Батурина и Матео Папачоли отбелязаха останалите шест гола за Комо. Батурина се разписа в 69-ата минута, а Папачоли сложи точка на историческата вечер в добавеното време.

За последен път отбор беше вкарвал девет гола като гост в най-силния европейски клубен турнир през 1971 година. Тогава нидерландският Фейенорд постигна подобно постижение при гостуването си на Омония Никозия в надпреварата, която носеше името Купа на европейските шампиони. Цели 55 години по-късно италианският дебютант успя да повтори тази забележителна голова резултатност.

С победата Комо събра 9 точки от четири мача и се изкачи на четвъртото място в общото класиране. Футболистите на Сеск Фабрегас вече имат три победи в дебютното си участие в Шампионската лига, а разгромът във Франция се превърна в най-впечатляващото им постижение досега.

Арсенал ликува в Прага, Холанд донесе победата на Сити

Победи като гости постигнаха и английските грандове Арсенал и Манчестър Сити. „Артилеристите“ се наложиха с 2:1 над Славия Прага, след като Нони Мадуеке и Виктор Гьокереш осигуриха аванс на лондончани още през първото полувреме. Домакините успяха да върнат едно попадение чак в 90-ата минута чрез Виктор Новак, но нямаха време за изравняване.

Това беше третата победа на Арсенал в турнира. С актив от 10 точки футболистите на Микел Артета заемат еднолично третото място във временното класиране, като изостават само от Пари Сен Жермен и Реал Мадрид, които имат по 12 точки.

Далеч по-напрегнат се оказа двубоят на Манчестър Сити срещу РБ Лайпциг. Германският тим беше по-активен през голяма част от срещата, но „гражданите“ показаха по-добра ефективност пред противниковата врата. Англичаните поведоха в края на първото полувреме, когато Кастело Лукеба си отбеляза автогол.

Домакините започнаха ударно втората част и още в 48-ата минута Ридле Баку изравни. Десет минути по-късно Енцо Фернандес отново даде преднина на Манчестър Сити, но радостта на гостите продължи кратко. В 61-ата минута норвежецът Антонио Нуса се разписа за 2:2 и върна надеждите на германските привърженици.

Последната дума обаче имаше Ерлинг Холанд. Норвежката голова машина засече центриране по земя на Елиът Андерсън отдясно и насочи топката към опразнената врата. Така Манчестър Сити измъкна драматична победа с 3:2 и си тръгна с трите точки от Германия.

Борусия зарадва Германия, Ливърпул падна в Истанбул

Феновете на германския футбол все пак получиха повод за радост благодарение на Борусия Дортмунд. „Жълто-черните“ победиха Бетис с 2:1 на „Сигнал Идуна Парк“, като и трите попадения паднаха след почивката. Фабио Силва даде преднина на домакините, но Айтор Руибал изравни в 67-ата минута. Победата на Борусия донесе Константинос Карецас.

Изненада поднесе Фенербахче, който надделя над английския Ливърпул с 3:2 в Истанбул. Реал Мадрид също трябваше да премине през оспорван двубой, преди да спечели гостуването си на АЕК Атина със същия резултат. Двете срещи предложиха общо десет попадения и много емоции за привържениците.

Сред останалите резултати се открои убедителната победа на Порто с 4:1 срещу Наполи. Белгийският Клуб Брюж изненада нидерландския шампион ПСВ с 2:1 в Айндховен, а в среща между дебютанти норвежкият Викинг разгроми азербайджанския Сабах Баку с 4:1.

След четвъртия кръг начело в общото класиране са Пари Сен Жермен и Реал Мадрид с по 12 точки. Арсенал е трети с 10, а Комо заема четвъртото място с 9 точки.

Всички резултати от четвъртия кръг на Шампионската лига

АЕК Атина-Реал Мадрид 2:3

Фенербахче-Ливърпул 3:2

Викинг-Сабах Баку 4:1

Борусия Дортмунд-Бетис 2:1

РБ Лайпциг-Манчестър Сити 2:3

Ланс-Комо 1:9

Порто-Наполи 4:1

ПСВ Айндховен-Клуб Брюж 1:2

Славия Прага-Арсенал 1:2

Резултати от вторник

Галатасарай-Щутгарт 2:0

Шахтьор Донецк-Спортинг Лисабон 0:1

Атлетико Мадрид-Байерн Мюнхен 0:2

Барселона-Астън Вила 3:0

Будьо/Глимт-Лил 0:0

Виляреал-Пари Сен Жермен 0:6

ЛАСК Линц-Слован Братислава 4:0

Манчестър Юнайтед-Рома 3:2

Фейенорд-Интер 0:3