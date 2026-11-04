ЦСКА търси крила във Франция и Аржентина

ЦСКА вече работи по зимната си селекция, като сред основните приоритети на треньора Маркус Гиздол е привличането на нови крила. В полезрението на „червените“ са футболисти от Лига 2 на Франция и елитното първенство на Аржентина, съобщава БЛИЦ.

Германският специалист е поставил условие до средата на декември в Борисовата градина да пристигнат двама нови играчи. Именно фланговите футболисти са сред най-желаните попълнения в плановете му.

Не всички трансферни разговори обаче се развиват според очакванията. Първият набелязан от Гиздол футболист – португалецът Карлош Мане, е отказал предложението на ЦСКА. Свободният агент предпочита да изчака възможност за трансфер в арабския свят.

В списъка на „армейците“ фигурира и крило от Втора Бундеслига. Привличането му обаче изглежда трудно заради високата цена – 2,5 млн. евро.