Вила реши за бивш играч на Ливърпул

Английският Астън Вила няма да съди телевизионния анализатор Джейми Карагър, след като той поднесе извинения за обидните си коментари към феновете на клуба. Ръководството на бирмингамци е приело извинението и е решило да не предприема съдебни действия.

Скандалът избухна, след като бившият защитник на Ливърпул заяви, че мениджърът на Вила Унай Емери трябва да обмисли възможността да поеме Манчестър Юнайтед, ако настоящият наставник на „червените дяволи“ Майкъл Карик бъде уволнен.

Изказването предизвика недоволство сред привържениците на Астън Вила. В отговор на критиките Карагър им препоръча „да си затварят устите“, което допълнително разпали напрежението.

Ръководството на клуба реагира с официална декларация, в която определи думите на бившия английски национал като обидни и обяви намерението си да го съди. След последвалото извинение обаче конфликтът беше потушен, а Астън Вила оттегли заплахата за съдебни действия.