Порои объркаха футболната програма! Отложиха мач от Втора лига“

Неблагоприятните метеорологични условия в Североизточна България доведоха до промяна във футболния календар. Срещата между „Добруджа“ и „Фратрия“ от Mr Bit Втора лига няма да се играе по програма днес заради лошото време в Добрич.

Двубоят трябваше да започне в 17:30 часа, но е отложен с едно денонощие и ще се проведе утре.

Лошото време създаде проблеми и в елита. Срещата между „Черно море“ и „Ботев“ (Враца) ще започне с час и половина по-късно от предвиденото заради наводнения терен на стадион „Тича“ във Варна.