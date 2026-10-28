ЦСКА разпродаде билетите за историческото завръщане на „Българска армия“

ЦСКА обяви, че всички билети за двубоя със Славия от 14-ия кръг на Първа лига са изчерпани. Срещата е на 31 октомври от 19:30 часа и ще бъде първата за „червените“ на изцяло реконструирания стадион „Българска армия“.

От клуба благодариха на привържениците за огромния интерес към историческия мач и подчертаха, че подкрепата на феновете е безгранична.

Ето какво написаха от ЦСКА:

„Армейската любов не познава граници!

Билетите за историческия първи мач на ЦСКА в изцяло реконструирания ни дом – „Българска армия“, са напълно разпродадени.

Благодарим на всички армейци от България и по света за колосалния интерес. ЦСКА е религия за милиони и няма стадион, който да побере всички червени сърца!

Сигурни сме, че и в предстоящите важни битки отборът ни ще се радва на същата подкрепа на нашето изключително бижу!

Напред, червените!“