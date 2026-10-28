Родата на Ламин Ямал. Безгранична злоба и простотия

Изключителната наглост и простотия на родата на звездата на Барселона и Испания Ламин Ямал потресе футболните хора по целия свят.

Очакваната негативна /меко казано/ реакция срещу напълно заслужената и закономерно спечелена Златна топка от Хари Кейн, след невероятния сезон за капитана на Англия в Испания никак не закъсня.

Бащата на футболиста на Барселона Ламин Ямал - Мунир Насрауи, се оказа в центъра на два скандала в рамките на броени часове. След конфликт с оператор в Лондон по време на церемонията за "Златната топка", той е предизвикал сериозен инцидент и на летището в Барселона, съобщава испанското издание "El Español".

Насрауи влязъл в остър конфликт със служителка на заведение в зоната на кафенетата на летището в каталунската столица. Причината била оставено на неподходящо място яке, за което жената му направила забележка. Вместо да се съобрази с нея, бащата на Ямал реагирал агресивно. Между двамата възникнала словесна разправия, при която, според публикацията, Насрауи наплюл служителката в лицето.

Един от посетителите на летището се намесил в защита на жената, но това допълнително изострило ситуацията. Насрауи грабнал стол и направил опит да го хвърли по мъжа.

Това не е единственият инцидент с участието на бащата на испанския национал през последните дни. Малко по-рано той се забърка в друга неприятна ситуация пред театър "Лондон Паладиум", където се проведе церемонията по връчването на "Златната топка".

След края на събитието Насрауи стоял пред сградата с цигара в ръка и държал трофея "Копа", спечелен от сина му. Към него се приближил оператор на руска делегация, който искал да го поздрави и да го заснеме с телефона си.

Реакцията на Насрауи обаче била изключително остра. Той направил агресивно движение към оператора и едва не избил смартфона от ръцете му.

Простотията и на чичото на остана назад

Чичото на Ламин Ямал – Абдул, изрази сериозното си недоволство от резултатите в гласуването за „Златната топка“ за 2026 година. Той е категоричен, че младата звезда на Барселона е заслужавала престижното отличие повече от победителя Хари Кейн.

Нападателят на Байерн Мюнхен и националния отбор на Англия беше избран за най-добър футболист на годината в анкетата на France Football, докато 19-годишният Ямал остана на трето място.

„Племенникът ми беше великолепен. Той беше най-добрият футболист в света. Всички знаят това. Ако обичаш футбола, отиваш да гледаш Ламин, а не Хари Кейн“, заяви Абдул.

Той подчерта, че възрастта на двамата футболисти също трябва да бъде взета предвид, като отправи и иронична забележка към английския нападател.

„Ламин е много млад, той е само на 19 години и тепърва ще спечели тази награда. На Хари обаче му остават само три дни във футбола и затова му даваме „Златната топка“, добави чичото на Ямал.

Въпреки разочарованието от третото място Абдул е убеден, че Ямал ще има още много възможности да спечели най-престижното индивидуално отличие във футбола.

„Той ще спечели пет „Златни топки“, категоричен беше роднината на звездата на Барселона.

Това не е нищо друго, освен злоба, провокации и простотия. Те са характерни по принцип около клубове като Реал Мадрид и Барселона, които все нещо се оплакват, все нещо са недоволни.

А президентите им и управлението почти винаги е белязано от финансови далавери, обект на феърплей, скандали, тъмни сделки, държавни протекции и ограничения от страна на УЕФА.