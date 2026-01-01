Колежка на Дара се спука от злоба заради триумфа
И продължавала да отказва поздрав
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И продължавала да отказва поздрав
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Кого нападна депутатът от ПП
София. За шест месеца натрупах много злоба, която трябва да избия, обяви новото попълнение на "сините" Валери Божинов пред ТВ7. "Щом господин Батков с...