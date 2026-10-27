Драма в Първа лига. Левски се спъна в Кърджали

Шампионът Левски стъпи накриво в Кърджали, завършвайки 1:1 срещу местния Арда в драматичен двубой от 12-ия кръг. Грешката на „сините“ бе добре дошла за ЦСКА, който запазва лидерската си позиция.

Първото полувреме бе изцяло за домакините, които заслужено поведоха с гол на Преслав Бачев. През вторите 45 минути Левски натисна и Алекс Сентейес върна надеждите за обрат. Старши треньорът Хулио Веласкес хвърли всички козове в атака, включвайки Мустафа Сангаре и Хуан Переа, но кърджалийци се отбраняваха организирано и изтръгнаха ценна точка.

Левски вече има 29 точки на втората позиция (с мач по-малко срещу Лудогорец), докато Арда е 6-и с 18. Предстои гостуване на Левски в Русе на Дунав, а Арда приема Септември.