Война преди Ел Класико. Реал обяви битка със 17 съдии

Ел Класико още не е започнало, но войната между Реал Мадрид и Барселона вече се води на всички фронтове. Обвинения срещу съдиите, сравнения с нацистката пропаганда и прекъснати отношения между клубните ръководства нагорещиха атмосферата до краен предел. Тази вечер от 22 часа българско време двата испански колоса излизат на „Камп Ноу“ в сблъсък, който може сериозно да размести силите в битката за титлата.

Реал видя 17 съдии срещу себе си

Най-шумният скандал избухна след репортаж на клубната телевизия на Реал Мадрид. В него се твърди, че срещу „белия балет“ в предстоящото дерби ще се изправят не само футболистите на Барселона, но и цели 17 съдии.

Сметката на мадридчани е повече от провокативна. Към тримата арбитри на терена, четвъртия съдия и двамата представители на ВАР клубната телевизия прибавя всичките 11 футболисти на Барселона. Според авторите на материала каталунците оказват постоянен натиск върху реферите и успяват да влияят върху техните решения. Това е позиция на клубната медия, а не установен факт, но тя допълнително разпали напрежението преди мача.

За главен съдия на двубоя е определен Хуан Мартинес Мунуера, а за ВАР ще отговаря Хавиер Иглесиас Вилянуева. Назначението идва на фона на продължителните спорове за съдийството в Испания, в които Реал Мадрид е сред най-острите критици на системата.

Жозе Моуриньо също не остана встрани от конфликта. Португалецът изрази недоволство от обстоятелствата около предварителната информация за съдийското назначение, а по-рано коментира и разликата във времето за възстановяване на двата отбора. Барселона игра срещу ПСЖ във вторник, докато Реал излезе срещу Лайпциг в сряда. Така каталунците получиха допълнителен ден почивка преди голямото дерби.

Сравнението с Гьобелс предизвика истинска буря

Напрежението обаче далеч надхвърли обичайните футболни закачки. Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас предизвика огромен скандал, след като сравни комуникационните методи на Реал Мадрид с пропагандните техники на Йозеф Гьобелс, министър на пропагандата в нацистка Германия.

Според Тебас клубната телевизия на мадридчани систематично подбира спорните съдийски решения, представя Реал като жертва и създава усещане за непрекъсната несправедливост. Той уточни, че сравнението му се отнася до методите на пропаганда, а не до идеологията на нацизма или привържениците на клуба.

Реакцията на Реал беше светкавична. В официална декларация клубът определи думите като „абсолютно неприемливи“ и „изключително сериозни“. Мадридчани настояха за незабавната оставка на Тебас и обявиха, че подобни сравнения са недостойни за човек, заемащ толкова висока позиция в испанския футбол.

Случаят стигна и до испанския Висш съвет по спорта. На 22 октомври институцията сезира Административния спортен трибунал с искане да прецени дали изказването представлява тежко дисциплинарно нарушение. Това съобщиха испанската агенция ЕФЕ и Ройтерс. Засега няма постановено наказание, но конфликтът вече е излязъл далеч извън пределите на двата клуба.

Флорентино Перес отказа да пътува до Барселона

Друга показателна подробност е окончателното замразяване на отношенията между ръководствата. Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес няма да присъства на „Камп Ноу“, а традиционният обяд между шефовете на двата клуба преди Ел Класико е отменен, съобщава испанското издание „Мундо Депортиво“.

Причината е продължаващото противопоставяне около случая „Негрейра“. Разследването е свързано с плащания, извършвани от Барселона към компании на бившия заместник-председател на испанската съдийска комисия Хосе Мария Енрикес Негрейра. Каталунският клуб отрича да е купувал съдийски решения, докато Реал настоява за пълно изясняване на случая.

Разривът между Флорентино Перес и президента на Барселона Жоан Лапорта вече продължава няколко сезона. Този път обаче напрежението е подсилено и от словесната война между клубовете, Ла Лига и съдийските органи. Дори традиционната демонстрация на взаимно уважение преди големия мач е останала в миналото.

Моуриньо срещу Флик. Шест точки и големи липси

На терена залогът също е огромен. Барселона влиза в десетия кръг като убедителен лидер с 27 точки от девет победи. Реал Мадрид е трети с 21 точки и при нова загуба изоставането му ще нарасне до девет пункта. Успех на мадридчани обаче би намалил дистанцията до три точки и би върнал интригата с пълна сила.

Двата отбора пристигат в различно настроение след мачовете си в Шампионската лига. Барселона загуби гостуването си на ПСЖ с 2:4, докато Реал разгроми Лайпциг с 4:1 и записа четвърта поредна победа във всички турнири. Именно затова Моуриньо има основания за самочувствие, въпреки по-неубедителните резултати на тима в първенството.

Големият проблем са отсъстващите звезди. Барселона ще бъде без контузените Дани Олмо, Жул Кунде, Ерик Гарсия, Андреас Кристенсен и Руни Барджи. Реал пък няма да разчита на наказания Винисиус Жуниор, както и на травмираните Родриго, Ферлан Менди и Раул Асенсио.

Така вниманието ще бъде насочено към Ламин Ямал и Рафиня за каталунците, а при мадридчани най-големите надежди са свързани с Килиан Мбапе и Джуд Белингам. Мбапе вече има 12 гола през сезона, а отсъствието на Винисиус отваря възможност пред новото попълнение Ян Диоманде.

Има и още една любопитна история. Ханзи Флик и Жозе Моуриньо са се срещали като треньори само веднъж досега. През декември 2019 г. Байерн Мюнхен на германеца победи Тотнъм на португалеца с 3:1 в Шампионската лига. Сега двамата ще премерят сили за първи път в най-голямото испанско дерби.

„Ел Класико е уникален мач. Обикновено целият футболен свят спира, за да го гледа“, заяви Моуриньо преди срещата.

Тази вечер светът отново ще гледа. А след седмица на обвинения, обиди и демонстративно прекъснати отношения остава един въпрос - дали футболът ще успее поне за 90 минути да измести скандалите.