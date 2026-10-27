Байерн съобщи важна новина за Венсан Компани

Състоянието на треньора на Байерн Венсан Компани се подобрява, след като припадна на тренировката миналата седмица, но все още няма определена дата за завръщането му, съобщи помощник-треньорът Аарън Данкс.

40-годишният белгиец беше откаран спешно в болница в петък, когато колабира по време на занимание на втория отбор на баварците, и се очаква да отсъства няколко седмици. Компани се е борил с вирус, заради което е пропуснал някои тренировки преди инцидента.

„Посетих го за кратко вчера“, заяви Данкс на пресконференция преди мача от втория кръг за Купата на Германия в сряда срещу гостуващия Магдебург.

„Той е в добро настроение. Изглежда, че с всеки изминал ден състоянието му се подобрява. Няма съществени новини относно диагнозата или завръщането му към работа. Нека си почине, нека не бърза“, добави помощникът на Компани.