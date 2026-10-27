Неочакван обрат с Никола Цолов

Любопитен обрат може да отвори пътя на Никола Цолов към Формула 1 през следващия сезон. Един от конкурентите на българския талант за място в „Рейсинг Булс" – Лиъм Лоусън, вече проучва възможността да продължи кариерата си в друг отбор.

Според появилата се информация агентът на новозеландеца е установил контакт с „Кадилак", за да обсъди евентуалното му привличане на мястото на Валтери Ботас.

Американският тим обаче е по-доволен от представянето на другия си пилот – Серхио Перес. Макар Ботас да има действащ договор за следващия сезон, не се изключва възможността той да бъде прекратен предсрочно.

Ако Лоусън действително напусне битката за място в „Рейсинг Булс", това би могло да увеличи шансовете на Никола Цолов да направи голямата крачка към най-престижния автомобилен шампионат.

Проблемът е, че "Кадилак" много иска да даде шанс на Колтън Херта колкото се може по-бързо.

Лоусън бил безкрайно разочарован, че след страхотния сезон, който прави, все още няма яснота за мястото му догодина. И постоянно се намеква, че Цолов може да го смени.

Новозеландецът е твърдо най-добрият от "останалите", или след шестимата пилоти на "Мерцедес", "Ред Бул" и "Ферари". И въпреки това има съмнения в качествата му.

Лоусън намекна за проблеми в САЩ още в петък, като обясни, че няма никакви сантименти към отбора си, а просто иска да печели повече победи.

След това в квалификацията бе прецакан категорично, като не бе пуснат в третия сегмент, въпреки че бе готов да излезе на пистата.

Андреа Кими Антонели бе недостижим за съперниците си и взе победата в Гран при на САЩ без никакви проблеми. Така на него му трябват мижавите 2 точки от следващия старт в Мексико, за да грабне предсрочно титлата.

От международната федерация по автомобилизъм продължават да твърдят, че последните два старта в Близкия изток ще се състоят. В неделя обаче официално бе обявено, че рали "Дакар", което трябваше да се състои в Саудитска Арабия през януари няма да е там заради нажежената обстановка. Отменен е и стартът от световния шампионат по издръжливост. Пилотите от MotoGP трябва да са в Бахрейн в началото на ноември, но са направили среща на остров Филип и 2/3 са гласували против пътуването за там.

Така още тази седмица може да бъдат отменени двата последни старта. Те ще бъдат заменени само от един - на "Монца". Това означава, че точките на 20-годишния Кими вече са предостатъчни за първото място.

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем на няколко пъти повтаря, че няма да се рискува със сигурността на пилотите.

Подобно развитие с елиминирането на последните два старта ще засегне и Никола Цолов. Той разчита на тях, за да се пребори за титлата във Формула 2. В момента той е на 7 точки от лидера Рафаел Камара.