Шефовете на Ред Бул казаха истината за Никола Цолов

Никола Цолов е изправен пред решаващи седмици в битката за място във Формула 1 през 2027 година. Българският пилот се представя силно във Формула 2, но спортните резултати вече не са единственото условие за преминаването му в най-престижния автомобилен шампионат. В отбора на Racing Bulls се очертава сериозна конкуренция между трима кандидати за две състезателни места. Междувременно Цолов трябва да завърши сезона достатъчно високо в класирането, за да покрие и изискванията за суперлиценз.

Българинът заема второто място във Формула 2 с 200 точки, само на седем зад лидера Рафаел Камара, който има 207. До края на шампионата остават кръговете в Катар от 27 до 29 ноември и Абу Даби от 4 до 6 декември. Именно там Цолов ще има възможност да атакува титлата и да затвърди позициите си пред ръководството на Red Bull. Силното му представяне през сезона вече привлече вниманието на хората, които вземат решения за пилотския състав.

Шефът на Racing Bulls Алън Пермейн признава качествата на младия българин, но посочва съществен проблем - кандидатите са повече от наличните позиции. За двете места се конкурират Никола Цолов, Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад. Исак Хаджар вече е потвърден за основния отбор на Red Bull през следващия сезон. Затова дори отличното представяне на Цолов във Формула 2 не гарантира автоматично дебют в световния шампионат.

Допълнителна пречка е развитието на пазара на пилоти. На 15 октомври Haas официално обяви, че Рафаел Камара ще замени Естебан Окон от 2027 година, след като подписа многогодишен договор. Така още една потенциална възможност за млад състезател извън структурата на Red Bull отпадна. За Цолов остава вариантът да продължи подготовката си като резервен пилот, ако не получи титулярно място, но подобно решение засега не е официално обявено.

Особено значение има и системата на Международната автомобилна федерация за издаване на суперлиценз. За участие във Формула 1 са необходими минимум 40 точки, натрупани според резултатите в по-ниските състезателни категории и останалите изисквания. Второто място на Цолов във Формула 3 през 2025 година му носи 25 точки. Ако завърши настоящия сезон във Формула 2 на пета позиция, ще добави още 20 и ще достигне общо 45. При шесто място би получил само 10 точки и сборът му би останал под необходимия праг, ако няма други признати точки.

Българският талант вече натрупа и практически опит с болид от Формула 1. На 26 август той проведе тест на пистата „Имола“, където направи 143 обиколки с автомобил на Racing Bulls. Работата му в симулатора също е оценена положително от ръководството на Red Bull. Въпреки това решението за състезателната му програма през 2027 година остава отворено, като резултатите в Катар и Абу Даби ще дадат още един важен аргумент за бъдещето му.