Верстапен сложи край на спекулациите за бъдещето си
Нидерландският пилот се присъедини към Ред Бул през 2016 г.
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Нидерландският пилот се присъедини към Ред Бул през 2016 г.
Говори Алекс Джейкс
Под негово ръководство отборът спечели общо осем титли при пилотите
82-годишният Марко е консултант в австрийския отбор от 2005 г.
Неподходящо поведение
Какво се случи със състезателя
Марк Матешиц е роден през 1990 г. в Австрия
Какво следва за Редбул
Ред Бул обмисля оттегляне, ако не се споразумее за използване на конкурентен двигател
Фетел е втори, а Хамилтън е трети
Албън сменя Гасли до края на сезона
Пилотът на Ред Бул с най-добро време в първата свободна тренировка
Когато стане въпрос за хвърляне на хартиени самолетчета, първото, което обикновено човек си представя, е разбеснели се деца в начално училище. В между...
"Ред Бул" може да се оттегли от Формула 1 още през следващия сезон, ако не се направят промени в правилата, които дават предимство на "Мерцедес", съоб...
Германецът сменя Алонсо, ще взима по 64 млн. евро на година Четирикратният световен шампион Себастиан Фетел ще напусне "Ред Бул" след края на сезона....
Себастиан Фетел, четирикратен шампион във Формула 1, официално ще напусне Ред Бул в края на сезона. На негово място отива руснакът Даниил Квят, който...
Цяла Австралия на нож срещу дисквалификацията, "Рено" моли Фетел за прошка
Себастиян Фетел се уреди с 5 млн. за титлата
10 точки делят Фетел от четвърта поредна титла
Токио. Марк Уебър с "Ред Бул" спечели квалификациите за място преди утрешното състезанието от Формула 1 за Гран при на Япония. Така Уебър си осигури...