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Фетел отива във "Ферари"

Фетел отива във "Ферари"

Германецът сменя Алонсо, ще взима по 64 млн. евро на година Четирикратният световен шампион Себастиан Фетел ще напусне "Ред Бул" след края на сезона....

04 октомври | 16:55
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