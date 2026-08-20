Верстапен сложи край на спекулациите за бъдещето си

От отбора във Формула 1 Ред Бул обявиха, че четирикратният световен шампион Макс Верстапен е подписал нов договор, съгласно който ще се състезава за тима до 2030 г., съобщи сайтът formula1.com, цитиран от БНР.



Нидерландският пилот се присъедини към отбора от Милтън Кейнс през 2016 г., след като беше прехвърлен в средата на сезона от сестринския отбор Торо Росо (сега Рейсинг Булс) и оттогава насам е постигнал впечатляващите 71 победи.



Последният му триумф през 2024 г. беше последван от спечелването на двете титли от Макларън. Този сезон Ред Бул отстъпи още по-надолу в класирането при новите правила, което доведе до спекулации, че 28-годишният пилот е започнал да проучва възможности в други отбори, въпреки че предишният му договор беше валиден до 2028 г.



Съобщението, което идва в навечерието на домашното състезание на Верстапен в Нидерландия, слага окончателен край на слуховете и подчертава неговата увереност, че под ръководството на Лоран Мекис Ред Бул ще се върне към победите скоро.