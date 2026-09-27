Малкият Шумахер видя бъдещето на Никола Цолов. Мощно рамо

Ралф Шумахер, по-малкия брат на легендата на Формула 1 Михаел, за пореден път се изказа положително по адрес на българската звезда в моторните спортове - Никола Цолов. Малкия Шумахер определено знае какво говори, когато става дума за F1, тъй като има 10 години при най-добрите и общо 182 старта, включително шест победи. Той смята, че Цолов трябва да кара там догодина, а това трябва да се случи на мястото на Лиъм Лоусън в дъщерния отбор на "Ред Бул", носещ името "Рейсинг Булс".

"Говорим за отбор за развитие, когато става дума за "Рейсинг Булс". Лоусън е там вече доста време и не се представя лошо, но ако искат да се фокусират върху следващата суперзвезда, моментът за промяна е сега", каза Шумахер.

"Цолов е обещаващ талант и трябва да му се даде шанс, тъй като е млад пилот", добави той, споделяйки мнение, че именно Българският лъв трябва да кара редом до Арвид Линдблад следващия сезон в дубъла на "Ред Бул".

Към момента няма яснота относно бъдещето на Цолов, който след вчерашното състезание в Баку вече е втори в генералното класиране на Формула 2.

Съществува вариант, в който "Ред Бул" може да изпрати Цолов в японските серии Супер Формула, за да трупа опит още един сезон.

Миналата година Никола караше във Формула 3, където завърши втори в генералното класиране, а по ирония на съдбата отново пред него бе единствено Рафа Камара, който го измести от върха във Ф2 в събота.