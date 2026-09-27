Сагата е към края си! Това ли е новият треньор на ЦСКА

Носителят на купата на България ЦСКА вече е на финалната права за нов треньор, пише „Мач Телеграф“.

Тази новина разбуни духовете сред привържениците на тима вчера, след като се появи в различни техни форуми.

„Има фаворит, скоро ще бъде разкрит“, твърдят запознати със случващото се в кухнята на клуба.

Шефовете се били насочили изцяло към едно от имената, с които се водят разговори. И оставало само да се изчистят дребни неща, преди да бъде оповестено назначението му.

На „червените“ в последния момент са им били предложени още две интересни кандидатури. Първата е на Ненад Биелица. Втората е на испанец. Става въпрос за Карлос Корберан. Той е изразил готовност да дойде у нас и да застане начело на тима, който до появата на титулярен нов треньор ще продължи да бъде воден от Даниел Моралес.