Линдзи Вон каза голямата новина

Легендата в женските ски Линдзи Вон се разкри и официално обяви връзката си с колегата си Матьо Байле. Французинът също се състезава в алпийските ски. Още преди няколко месеца чаровната блондинка бе спипана с Байле по време на състезанието от Формула 1 в Монако.

Сега Линдзи сама публикува снимка, на която се вижда как двамата влюбени се целувкат страстно край басейн. Вон написа под публикацията: "Време е за резюме на лятото... част 1". Байле реши да се включи с коментар: "Нямам търпение да видя лятно резюме, част 2".

През февруари миналата година американката потвърди, че се е разделила с бизнесмена Диего Осорио.