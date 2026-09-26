Нова драма. Манчестър Юн изхвърли стотици на улицата

Манчестър Юнайтед е съкратил общо 322 работни места като част от мащабната програма за намаляване на разходите след влизането на INEOS и сър Джим Ратклиф в управлението на клуба.

Последните финансови отчети на „червените дяволи“ разкриват мащаба на преструктурирането на „Олд Трафорд“. Освободените служители представляват близо 30% от общата работна сила на клуба.

Сред най-сериозно засегнатите са медийният и търговският отдел. Според информацията броят на служителите в тях е намален съответно с 45% и 44%.

Съкращенията са част от по-широката стратегия на новото ръководство за ограничаване на оперативните разходи и подобряване на финансовото състояние на Манчестър Юнайтед.

Политиката на INEOS вече предизвика сериозни дискусии сред привържениците, особено на фона на стремежа на клуба едновременно да намали разходите извън терена и да продължи да инвестира във футболния състав и дългосрочните си планове.