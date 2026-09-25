България има европейски шампион по бокс!

Националът по бокс Радослав Росенов е новият европейски шампион в категория до 60 кг. Росенов грабна европейската титла в родната столица София, която е домакин на континенталния форум в "Асикс Арена". Златото е първо за страната ни от Евро 2026 по бокс, съобщава "Дарик".

Във финала Росенов победи украинеца Айдер Абдураимов по точки след три рунда здрава битка и 5:0 съдийски гласа. Росенов победи Абдураимов преди година на Световното в Ливърпул, но загуби от него на Олимпийските игри в Париж 2024 г., а сега отново надделя.

"Много съм щастлив, че имаме такава голяма публика и през цялото време ни подкрепят. Тези хора винаги са тук и са зад нас", заяви Росенов.

„Благодаря на националния треньор, че бяхме добре подготвени. Благодаря на президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински, защото, като го гледам, все едно и той е на ринга. Искам да благодаря и на личния ми треньор Съби Събев, на Павел Сяров, както и на министъра за подкрепата."

"От самото начало трябваше да играем с техника, но след решенията на реферите променихме играта – по-мъжката, да застана и да се бия. Провървя ни по този начин и продължихме така. Аз съм дошъл от Русе, готов съм винаги с аркади. Винаги идвам за златен медал, никога не идвам за второ или трето място. Щастлив съм, че победих всички, върнах си на руснака за предишната загуба и взех златния медал", завърши Радослав Росенов.