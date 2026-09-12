Златен Карлос Насар. Европейски шампион, два световни рекорда
Българинът постави на щангата 220 кг и ги тласна безапелационно
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Българинът постави на щангата 220 кг и ги тласна безапелационно
След като отстрани легендарен арменец, Кирил победи с лекота на финала
Цяла България ликува
Всяка година в Севлиево се провежда турнир в памет на Дан Колов
Българинът издуха дори Тарей Бьо
Ружди Ружди стана европейски шампион в мятането на диск днес в Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждан...
Иванка Колева стъпи на европейския връх днес в Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увреждания. Параолимпийс...
След четири ултимативни победи Кало се качи на най-високата стълбичка на Европейското клубно първенство по таекуондо, което се проведе в Анталия тази...
Разград. "Лудогорец" стяга нова трансферна бомба с бивш младежки национал на Испания. Според "Гонг" тимът от Разград ще привлече Алваро Гонсалес Собер...
Видин. Двете сестри-близначки Лаура и Събина Василеви от Видин, които живеят в Чехия, станаха европейски шампиони по аеробик, съобщава вестник „Видин...
Шампионката заминава за Словения